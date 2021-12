BOC Group offre une analyse BPM de haut niveau avec ADONIS 13.0





ADONIS 13.0 propose de nouvelles possibilités de visualisation et de communication des données BPM, et améliore l'expérience utilisateur grâce à des graphiques personnalisés, des analyses de dépendance dynamiques, et d'autres fonctionnalités comme la Heatmap etc

PARIS, 7 décembre 2021 /PRNewswire/ -- PR Newswire - BOC Group a présenté aujourd'hui ADONIS 13.0, avec des innovations révolutionnaires dans le domaine de l'analyse, permettant aux utilisateurs de visualiser, partager et interagir comme jamais auparavant. Ce nouveau concept permet aux utilisateurs de créer leurs propres graphiques, de visualiser de manière dynamique les impacts des changements, de mettre en évidence les attributs des actifs à l'aide de couleurs, et même de partager des résultats d'analyse avec des collègues. ADONIS 13.0 a été conçu pour faciliter et enrichir l'expérience des utilisateurs lors de l'évaluation de l'architecture de leur entreprise et contribue à rendre les initiatives de transformation plus efficaces et plus attrayantes.

« Avec ADONIS 13.0, nous voulons révolutionner la manière dont nos utilisateurs se familiarisent avec l'analyse BPM - depuis leur participation à la création des graphiques jusqu'à la manière dont ils utilisent les résultats au quotidien et partagent ces informations avec les autres », déclare Tobias Rausch, chef de produit ADONIS.

« Nous sommes heureux de présenter aujourd'hui une impressionnante série de mises à jour qui mettent l'accent sur les aspects individuels et collaboratifs de l'expérience ADONIS, permettant à chacun de rendre ses données BPM plus interactives - ce qui change la donne en matière de prise de décision agile et de transformation rapide de l'entreprise dans son ensemble. »

De plus, d'autres mises à jour ont été introduites dans la dernière version, notamment l'intégration optimisée d'ADONIS avec des solutions d'architecture d'entreprise telles qu'ADOIT, permettant aux outils de BPM et d'EA de fonctionner et d'échanger des données de manière plus efficace et plus raffinée.

Des informations détaillées sur cette nouvelle version sont disponibles sur le site web de BOC Group.

BOC Group encourage toutes les parties intéressées à découvrir cette nouvelle version d'ADONIS grâce à l'édition gratuite ADONIS:Community Edition et à bénéficier des dernières mises à jour.

À propos de BOC Group

BOC Group développe des logiciels de modélisation et de cartographie dans les domaines du BPM, de l'EA et de la GRC, ainsi que des services, pour une gestion efficace et digitale des actifs de votre organisation. Nos outils sont basés sur l'interconnectivité et la collaboration. Ils s'adaptent facilement à vos besoins et peuvent s'intégrer à un grand nombre d'autres applications.

ADONIS compte parmi ses clients internationaux : Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe, Telefonica et bien d'autres.

