L'ajout de la technologie TicoRAW d'intoPIX dans le nouvel appareil photo haut de gamme sans miroir Z 9 de Nikon permet aux utilisateurs l'enregistrement en RAW avec une haute efficacité

intoPIX est heureux d'annoncer aujourd'hui l'intégration réussie de la technologie TicoRAW dans la nouvelle génération d'appareils photo Nikon, y compris le dernier appareil phare Z 9 sans miroir.

Nikon a mis en place une stratégie audacieuse et a ainsi sélectionné la technologie TicoRAW d'intoPIX: elle permet de dépasser les limites actuelles de la caméra pour répondre aux futures exigences des professionnels de l'image, qu'il s'agisse de sports en direct, de films, de documentaires animaliers ou d'autres environnements difficiles. Grâce à cet ajout, la nouvelle caméra Z 9 offre un enregistrement RAW à haute efficacité jusqu'au 8K et 60 images par seconde (disponible via la mise à jour du firmware 2022), préservant tous les avantages du format RAW, tout en assurant un traitement à très faible consommation énergétiqueet une vitesse de transfert très rapide.

Avec TicoRAW, toute la qualité des données acquises par le capteur est préservée tout en réduisant la bande passante et les besoins de stockage. TicoRAW peut être utilisé à la fois pour les images fixes et les films RAW. Cette technologie brevetée offre une qualité d'image élevée et la capacité de gérer des grandes résolutions, des fréquences d'images élevées et des flux de travail à plage dynamique élevée. Il s'agit du premier codec RAW au monde capable d'offrir une efficacité de compression avec une complexité aussi faible. Il a également l'avantage de conserver ce format très rapide pour l'édition, quelles que soient la résolution et/ou les fréquences d'images utilisées.

"intoPIX est fier de travailler avec Nikon. Ensemble, nous partageons les mêmes idéaux et la même passion : offrir des images et des vidéos toujours plus belles, à tout moment, partout dans le monde. Vivre l'expérience de l'image comme jamais auparavant", explique Gaël Rouvroy, PDG d'intoPIX.

Avec cette dernière révolution, intoPIX et Nikon invitent tous les passionnés d'appareil photo à entrer dans ce monde fantastique de l'imagerie sans limites.

Les deux sociétés invitent tout le monde à contacter leurs équipes respectives pour tester les solutions technologiques TicoRAW d'intoPIX et les nouveaux appareils photo Nikon.

À propos de NIKON

Nikon a été un pionnier sur les marchés de la technologie optique dans le monde entier depuis sa création en 1917. Aujourd'hui, en utilisant des technologies de pointe, nous offrons une large gamme de produits et de solutions allant des appareils photo numériques et des jumelles aux équipements industriels de précision tels que les systèmes de lithographie FPD et semi-conducteurs, les microscopes et instruments de mesure ainsi que pour le domaine de la santé. À l'avenir, nous tirerons parti des technologies de base de Nikon pour générer de nouveaux piliers de profit, notamment l'activité de traitement des matériaux ; Nikon s'efforce de développer durablement sa valeur d'entreprise à moyen et long terme. www.nikon.com

À propos intoPIX

intoPIX crée et licencie des solutions innovantes de traitement et de compression d'images. Nous proposons des coeurs IP uniques et des solutions logicielles efficaces pour gérer plus de pixels, préserver la qualité sans latence, réduire les coûts et l'énergie et simplifier le stockage et la connectivité. Nous sommes passionnés par le fait d'offrir aux gens une expérience d'image de meilleure qualité. Nos solutions ouvrent la voie à de nouveaux flux de travail d'imagerie et de nouveaux appareils, réduisant les coûts en HD, 4K ou même 8K, remplaçant la vidéo non compressée et préservant toujours la latence la plus faible avec la plus haute qualité.

Plus d'informations sur www.intopix.com

