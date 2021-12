AXA Luxembourg déploie Akur8 pour renforcer sa tarification





AXA Luxembourg et Akur8 sont ravis d'annoncer leur collaboration pour transformer le processus de tarification d'AXA Luxembourg. AXA Luxembourg est le premier client d'Akur8 au Luxembourg, et le troisième dans la région du Benelux. C'est également la 12ème entité d'AXA qui choisit d'adopter Akur8 pour sa tarification.

Spécialement développée pour les assureurs, la solution d'Akur8 améliore leur processus de tarification en automatisant la modélisation du risque à l'aide d'une technologie propriétaire, basée sur l'Intelligence Artificielle Transparente. Dans un secteur à la fois très réglementé et concurrentiel, l'explicabilité des modèles est en effet l'un des éléments clés de la solution proposée par Akur8, ainsi que d'excellentes performances reposant sur une prédictibilité et une rapidité de modélisation accrues.

Premier assureur historique du pays, AXA Luxembourg est l'un des pionniers du secteur de l'assurance au Luxembourg depuis plus d'un siècle et demi. En tant qu'assureur majeur du pays, AXA Luxembourg propose des polices d'assurance pour les individus et les entreprises, sur l'ensemble des lignes IARD et santé. L'engagement d'AXA Luxembourg en faveur de la transparence, de l'innovation et d'une exécution sans faille est en phase avec son choix de déployer la solution de tarification d'Akur8. La plateforme Akur8, permettra à l'équipe de tarification d'AXA Luxembourg d'améliorer la performance de ses modèles et d'accélérer son processus de modélisation, ce qui lui permettra de mobiliser toujours plus son expertise actuarielle au service de la performance commerciale.

"Nous sommes totalement en phase avec l'engagement d'AXA Luxembourg envers la transparence et l'innovation. Nous sommes fiers de travailler avec leur équipe de tarification, et de continuer à soutenir les entités d'AXA dans la sophistication de leur processus de tarification. Notre IA Transparente permettra à AXA Luxembourg de renforcer ses capacités de tarification et de se concentrer toujours davantage sur le client final, sans compromis sur le contrôle des modèles", a déclaré Samuel Falmagne, CEO d'Akur8.

"Nous sommes ravis d'annoncer notre nouvelle collaboration avec AXA Luxembourg. Non seulement elle étend notre présence en Europe, mais elle renforce également notre collaboration avec AXA sur différentes géographies et produits d'assurance. Nous sommes profondément reconnaissants de la confiance renouvelée d'un assureur mondial aussi incontournable", a ajouté Brune de Linares, Chief of Sales chez Akur8.

"Nous sommes fiers de notre culture de confiance et de transparence, tant envers nos assurés qu'envers nos équipes. Akur8 est la solution idéale pour permettre à nos actuaires de travailler plus efficacement au service de nos assurés, de manière collaborative et en gagnant en prédictibilité", a déclaré Johann Girost, Head of P&C Retail Underwriting and Actuarial chez AXA Luxembourg.

"En déployant Akur8, nos équipes ont réduit le temps passé sur des tâches répétitives et ont pu se consacrer davantage à l'analyse des modèles de risque, avec un processus de modélisation à 360 degrés. Je vois trois autres avantages majeurs d'Akur8 pour AXA Luxembourg : son ergonomie, la fonctionnalité de documentation automatisée et l'excellent support technique en temps réel d'Akur8", commente Camille Perrin, P&C Actuary chez AXA Luxembourg.

A propos d'Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à une IA transparente. Akur8 a développé une solution de tarification assurantielle unique, basée sur l'IA, qui automatise la modélisation pour les assureurs, tout en garantissant une transparence et un contrôle total sur les modèles créés, comme l'exigent les régulateurs internationaux. Akur8 est la seule solution du marché qui réconcilie l'univers actuariel et le machine learning.

A propos d'AXA Luxembourg

AXA Luxembourg est une société membre d'AXA et un assureur majeur au Luxembourg. Son ambition est de donner à ses assurés les moyens de vivre une vie meilleure, et sa stratégie repose sur deux piliers principaux : renforcer la satisfaction client et encourager l'engagement des collaborateurs à travers une culture de la confiance.

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 03:05 et diffusé par :