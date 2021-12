Soldo: Les entreprises françaises prédisent une croissance exceptionnelle. Mais les équipes financières sauront-elles y faire face ?





Une étude de Soldo révèle les défis que les équipes financières doivent relever si elles veulent survivre et prospérer dans une nouvelle ère d'optimisme commercial.

PARIS, 7 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Un nouveau rapport publié aujourd'hui par Soldo, la principale plateforme européenne d'automatisation des salaires et des dépenses, révèle que près des trois quarts (70 %) des PME françaises privilégieront la croissance au cours des 12 prochains mois. 44 % d'entre elles déclarent que leur stratégie consistera à lever de nouveaux capitaux et un tiers (33 %) à acquérir des entreprises par le biais de fusions et d'acquisitions.

Toutefois, pour que les entreprises puissent vraiment profiter de cette période de regain d'optimisme, les équipes financières qui pilotent cette initiative doivent devenir des agents du changement, capables de favoriser l'agilité et l'innovation dans l'ensemble de l'entreprise.

Josh Bell, associé général de Dawn Capital, a déclaré : « Les entreprises qui souhaitent reprendre le chemin de la croissance après la pandémie, que ce soit en levant des capitaux ou en acquérant des entreprises, ont avant tout besoin que toute la confusion financière soit simplifiée, qu'il s'agisse de budgets, de cartes de crédit ou de notes de frais, afin de se concentrer sur ce qui est important ailleurs dans l'entreprise. [Soldo est la réponse à ce problème.] Un autre défi majeur consiste à déterminer comment dépenser judicieusement les fonds destinés à la croissance. Le plus grand défi que nous observons est celui des entreprises qui lèvent d'énormes sommes d'argent et qui ne les dépensent pas de manière appropriée dans des éléments vitaux tels que le recrutement de talents, et qui ne parviennent donc pas à assurer leur croissance. »

Démontrant les changements opérationnels à long terme induits par la pandémie, 77 % des responsables financiers déclarent qu'ils planifient plus fréquemment, dont 73 % affirment que ces plans sont désormais plus prospectifs, ce qui souligne la nécessité d'une vision holistique des dépenses dans les entreprises.

Claire Wain, directrice financière de Monsoon et Accessorize, a souligné l'importance d'une planification et d'une mesure constantes : « nous devons être un peu plus rigoureux dans la façon dont nous mesurons ce que nous faisons, afin de chercher à identifier les sources de performance. Nous devons établir des prévisions beaucoup plus régulières pour suivre ces performances et tenter de déterminer d'où viennent les avantages. »

Le rapport souligne également que (72 %) pensent qu'une meilleure visibilité, un meilleur contrôle et une meilleure surveillance des dépenses ont un impact positif sur la croissance des revenus. Pour s'y préparer, les équipes financières se tournent vers les investissements technologiques, et plus particulièrement vers les outils d'automatisation. Deux tiers (66 %) ont cité les investissements dans les technologies de l'information et l'automatisation comme des facteurs clés de rentabilité, tandis que près de trois quarts (74 %) ont investi dans l'automatisation pour gérer les dépenses des employés, et 71 % l'ont fait pour gérer les dépenses de marketing et de publicité.

Cependant, ils reconnaissent également que les défis de la croissance ne peuvent être résolus par la technologie seule : 60 % des responsables financiers citent le manque de communication efficace au sein de l'organisation comme étant un obstacle majeur à la réussite, et 64 % déclarent qu'ils doivent améliorer la communication et la collaboration avec l'équipe de direction de leur entreprise.

Mariano Dima, président de Soldo, a déclaré : « Face au nombre important de PME françaises qui s'orientent vers la croissance, les équipes financières sont pressées de fournir une vision globale des dépenses, de contrôler les coûts et de mettre en oeuvre des systèmes qui fournissent à l'entreprise un niveau de connaissance des données essentiel pour stimuler la croissance, quel que soit le format utilisé. Mais sans la mise en place des bons outils, les équipes financières perdront sans aucun doute un temps précieux qui pourrait être mieux utilisé au profit d'initiatives favorisant la croissance stratégique. »

Toutefois, l'étude a également révélé que seulement 30 % des entreprises françaises prévoient d'accorder aux employés une plus grande flexibilité en matière de dépenses ; un résultat regrettable mais qui n'est pas surprenant si beaucoup d'entre elles fonctionnent encore avec des systèmes manuels qui ne permettent pas de suivre les dépenses en temps réel.

À propos de l'étude

Soldo a commandé une étude à Coleman Parkes Research, un cabinet de conseil indépendant. Le cabinet a interrogé 900 répondants en septembre 2021. Tous les répondants provenaient d'entreprises de 1 000 employés ou moins de France, du Royaume-Uni, d'Irlande, de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, d'Italie et d'Allemagne. Tous les répondants étaient des décideurs responsables de l'automatisation des finances et des solutions technologiques et/ou étaient chargés d'approuver et de contrôler la supervision financière et les dépenses des entreprises. Il s'agissait de cadres ayant la responsabilité de l'ensemble de l'entreprise, y compris les PDG. Les résultats ont été divisés en deux catégories (1 à 50 employés et 50 à 1 000 employés), citées dans le rapport.

À propos de Soldo

Soldo est la plateforme européenne d'automatisation des paiements et des dépenses qui combine les cartes d'entreprise à puce, émises par Mastercard®, avec un logiciel de gestion complet. Plus de 26 000 entreprises, des petites entreprises aux multinationales dans plus de 31 pays, utilisent Soldo pour suivre et contrôler leurs dépenses.

Basée au Royaume-Uni, avec des bureaux supplémentaires à Dublin, Milan et Rome, Soldo permet à des clients tels que Mercedes Benz, GetYourGuide, Gymshark, Bauli et Brooks Running de dépenser l'argent de l'entreprise en voyages et divertissements, publicité, achats, abonnements logiciels, e- commerce, et plus encore. Les décideurs financiers peuvent contrôler chaque coût avec des budgets personnalisés et un suivi en temps réel des transactions.

Commencez à dépenser de manière plus intelligente.

Nous sommes fiers d'être soutenus par les principaux investisseurs mondiaux, notamment Accel, Battery Ventures, Citi Ventures, Dawn, Silicon Valley Bank, Advent International et Temasek.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.soldo.com et nous suivre sur Twitter @Soldo.

