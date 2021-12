Le 4e produit biologique de Henlius : le biosimilaire du Bevacizumab Hanbeitai approuvé par l'Administration nationale des Produits Médicaux





SHANGHAI, 7 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK) a annoncé que le Biosimilaire du Bevacizumab Hanbeitai, développé et fabriqué par Henlius de manière indépendante, a été approuvé par l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA). Il est indiqué pour le traitement du cancer colorectal métastatique (mCRC) et du cancer du poumon non à petites cellules non squameux (nsNSCLC) non résécable, localement avancé, récurrent ou métastatique. Hanbeitai est le quatrième anticorps monoclonal (mAb) de la société approuvé en Chine, après le biosimilaire de rituximab Hanlikang, le biosimilaire de trastuzumab Hanquyou (Zercepac? dans l'UE), et le biosimilaire d'adalimumab Handayuan. Le portefeuille de produits s'est encore enrichi grâce à l'élargissement de la couverture des indications, notamment les hémopathies malignes, les tumeurs solides, les maladies auto-immunes, etc.

M. Wenjie Zhang, président, directeur général et PDG de Henlius, a déclaré : « Nous sommes ravis que Hanbeitai soit approuvé comme notre quatrième produit. Le mérite en revient à tous les professionnels de la santé, les patients et les autorités réglementaires qui ont contribué aux études de Hanbeitai. Tout en maximisant la valeur des médicaments biosimilaires, nous continuerons à faire progresser le processus d'essais cliniques de leur combinaison avec des produits d'immunothérapie internes, tels que le serplulimab, et à nous développer pour devenir une société biopharmaceutique mondiale plus innovante. »

M. Jason Zhu, président de Henlius, a déclaré : « Le cancer du poumon et le cancer colorectal se classent respectivement au deuxième et au troisième rang avec une incidence élevée de cancers dans le monde. Ils sont également classés premier et deuxième en Chine, et la demande de traitement est énorme. Les études de similarité n'ont montré aucune différence statistiquement significative en termes d'efficacité, et la sécurité est très similaire à celle du princeps. On pense que l'approbation de Hanbeitai améliorera encore l'accessibilité du Bevacizumab et offrira une option de haute qualité aux patients atteints de cancer du poumon et de cancer colorectal. »

