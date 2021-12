Entente de principe?rejetée?par les employés des?Centres de distribution de Montréal et de Québec





MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La SAQ a été informée dans les dernières heures du rejet par les employés des Centres de distribution de Montréal et de Québec (STTSAQ) de l'entente de principe conclue le lundi 29 novembre dernier à 86 %.

Au cours des prochains jours, la SAQ discutera avec la partie syndicale afin de bien comprendre les raisons de cette décision et déterminer les étapes à venir. Nous souhaitons un retour à la table de négociation le plus rapidement possible.

Réapprovisionner: la priorité

Les équipes de la SAQ se concentreront sur le réapprovisionnement des succursales, de SAQ.COM ainsi que des titulaires de permis à travers le Québec. Au cours des prochaines semaines, nos équipes ne ménageront aucun effort pour revenir à une situation normale dans l'ensemble de notre réseau particulièrement à l'aube de la période des Fêtes.

