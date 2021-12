CSC conclut un accord conditionnel pour l'acquisition d'Intertrust N.V.





CSC, le premier fournisseur mondial de services commerciaux, juridiques, fiscaux et de marques numériques, annonce la conclusion d'un accord conditionnel portant sur une offre publique recommandée sur la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d'Intertrust. Le regroupement de CSC et d'Intertrust permettra de constituer un véritable leader international et différencié pour les clients, grâce aux compétences réunies de leurs équipes mondiales respectives, des offres de services et une présence géographique complémentaires.

Créée en 1899 et établie à Wilmington, dans le Delaware (États-Unis), CSC emploie actuellement près de 3 000 personnes dans 13 pays du monde entier. La société compte plus de 180 000 entreprises clientes, dont 90 % figurent au Fortune 500®, et près de 10 000 cabinets d'avocats et plus de 3 000 institutions financières. La réussite de CSC repose sur sa capacité à proposer à ses clients les solutions les plus performantes pour gérer et mettre en oeuvre efficacement les principaux processus d'entreprise. Depuis 2002, CSC a conclu plus de 25 acquisitions stratégiques, se forgeant ainsi une solide réputation d'intégration réussie tout en augmentant la rentabilité et la fidélité des clients.

"Nous suivons la croissance et la métamorphose d'Intertrust depuis de nombreuses années, tout en bâtissant et en développant notre offre de services fiduciaires et de services aux entreprises aux États-Unis. Dans le même temps, nos solutions d'administration de fonds et d'expansion internationale évoluent à l'échelle mondiale et nous proposons un modèle de service à nos clients qui leur permet de manoeuvrer dans un environnement réglementaire international de plus en plus complexe", explique Rod Ward, CEO et président de CSC. "Nous pensons offrir une opportunité unique, jamais égalée sur le marché, grâce à notre modèle d'entreprise, à notre personnel, à notre service clientèle primé et leader du secteur, à notre stabilité, à notre continuité et à notre passion pour la complexité."

En combinant son offre mondiale aux entreprises avec Intertrust, CSC entend s'imposer comme leader manifeste et distinctif auprès des entreprises, des fonds, des particuliers et des marchés de capitaux, au moment où le marché en a le plus besoin. Grâce aux forces combinées des deux entreprises, CSC entend devenir le partenaire privilégié pour aider les entreprises à répondre à leurs besoins, grâce à une gamme complète de services essentiels et spécialisés, assurés par des experts du secteur et soutenus par une plateforme technologique exclusive.

L'offre de CSC a été faite avec une diligence considérable et la ferme conviction qu'elle sert au mieux les intérêts des actionnaires d'Intertrust, en apportant la plus grande valeur à court et long terme aux clients et aux employés actuels et futurs.

Rien ne permet de garantir que la transaction sera finalisée et la société communiquera ultérieurement le cas échéant.

Jefferies agit au nom de CSC en tant que conseiller financier principal en matière de fusions et d'acquisitions, Wells Fargo N.A. en tant que conseiller financier adjoint, et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Houthoff Coöperatief U.A. en tant que conseillers juridiques.

À propos de CSC

CSC est l'un des principaux fournisseurs de services administratifs spécialisés destinés aux gestionnaires d'actifs alternatifs pour toute une gamme de stratégies d'investissement, de participants aux marchés de capitaux sur les marchés publics et privés, et d'entreprises à la recherche d'un soutien fiduciaire et de gouvernance. Nous sommes l'entreprise derrière l'entreprise, "the business behind the business®". Nous sommes le partenaire indéfectible de 90 % des entreprises du Fortune 500®, de plus de 65% des plus grandes marques mondiales (Interbrand®), de près de 10 000 cabinets d'avocats et de plus de 3 000 institutions financières. Basés à Wilmington, dans le Delaware (États-Unis), depuis 1899, nous disposons de bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Entreprise mondiale, nous sommes en mesure de faire des affaires où que soient nos clients, et nous y parvenons grâce à nos experts dans tous les secteurs que nous servons. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cscglobal.com et cscgfm.com.

