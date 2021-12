Avis aux médias - Point de presse de la cheffe de l'opposition officielle





QUÉBEC, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les membres des médias sont conviés à un point de presse de la cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la santé et des services sociaux, ainsi que de la Charte des régions, madame Dominique Anglade. Elle sera accompagnée de M. Monsef Derraji, porte-parole en matière d'économie, de travail et d'emploi.

DATE : 7 décembre 2021



HEURE : 10h30



LIEU : Hall principal, Assemblée nationale du Québec

