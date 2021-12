Déclaration de l'honorable Marc Miller et de l'honorable Patty Hajdu à l'occasion de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes





Il existe une ligne d'appel d'urgence nationale, sans frais, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre un soutien en santé mentale à quiconque a besoin d'aide affective pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues ou assassinées. Pour obtenir de l'aide, composez le 1-844-413-6649.

Des services de soutien en santé et en culture sont également offerts par l'entremise des FFADA : https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1548700698392/1548701361628

Le soutien pourrait comprendre du counseling professionnel axé sur la guérison, des soutiens émotionnels comme l'écoute et l'aiguillage vers des services supplémentaires, ainsi que de l'aide adaptée à la culture axée sur les méthodes de guérison traditionnelles et les services des Aînés.

OTTAWA, ON, le 6 déc. 2021 /CNW/ - Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Marc Miller, et la ministre des Services aux Autochtones Canada et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« En ce jour, il y a 32 ans, 14 femmes de l'École Polytechnique de Montréal ont été assassinées et de nombreuses autres ont été blessées dans un acte misogyne d'une violence et d'une cruauté indescriptibles, simplement parce qu'elles étaient des femmes. Cette tragédie a amené le Parlement à désigner le 6 décembre comme la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, à honorer la mémoire des victimes de violence fondée sur le sexe et à inspirer les Canadiens à agir et à mettre fin à toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles.

Alors que nous commémorons et pleurons les victimes de cet acte de haine insensé, nous devons réfléchir à ce qu'il reste à faire pour empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent et pour veiller à bâtir une société meilleure et plus sûre pour tous.

Au Canada, beaucoup trop de femmes et de filles vivent encore dans la peur de la violence. Les recherches montrent que les femmes et les filles autochtones sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes de violence que les femmes non autochtones. Cette tragédie nationale continue a été clairement présentée dans le cadre de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et des appels à la justice qui en ont découlé, et dans le cadre desquels on nous a demandé d'accroître considérablement nos efforts pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles autochtones et aux personnes bispirituelles, lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, queers, en questionnement, intersexuels et asexuels plus (2ELGBTQQIA+).

Les familles et les survivants, les partenaires provinciaux et territoriaux et les partenaires autochtones, de concert avec notre gouvernement, ont élaboré et lancé un Plan d'action national (PAN) pour répondre à ces enjeux. La Voie fédérale, lancée en même temps, représente la contribution de notre gouvernement au PAN. La collaboration avec les partenaires pour mettre en oeuvre ce plan se poursuit et sera adaptée pour tenir compte des expériences uniques et des différences culturelles des peuples et des communautés autochtones. Les points de vue régionaux de partout au Canada et les points de vue des familles et des survivants de violence fondée sur le sexe seront essentiels.

Ensemble, nous mettrons fin aux causes systémiques de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+, afin d'honorer l'esprit et le souvenir des vies perdues, de protéger les générations futures et de favoriser la guérison des familles et des survivants. Il s'agit d'une responsabilité partagée, et tous doivent prendre des mesures pour faire partie de la solution. Grâce à la vigilance, à l'éducation et à des mesures positives, nous pouvons bâtir un Canada exempt de violence fondée sur le sexe, où chacun a la possibilité de réaliser son plein potentiel. »

