Offre de service à l'occasion du temps des fêtes

MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW/ - Exo avise sa clientèle que des horaires spéciaux seront en vigueur sur l'ensemble de son réseau à l'occasion des Fêtes. Nous invitons la clientèle à planifier ses déplacements en train, autobus et transport adapté en conséquence.

Nous rappelons aux usagers qu'il est nécessaire de détenir un titre de transport valide en tout temps et pendant toute la durée de leur trajet.

Pour connaitre les horaires détaillés de train et d'autobus, visitez exo.quebec/avis ou consultez l'application CHRONO.

Horaire des Fêtes -- Autobus

Secteurs : Vallée du Richelieu, Laurentides, Terrebonne-Mascouche, Presqu'Île, Sud-Ouest, Roussillon et Le Richelain

24 décembre 25 décembre 26 décembre 27 au 31 décembre 1 janvier 2 janvier 3 au 7 janvier Réduit Samedi Dimanche Réduit Samedi Dimanche Réduit

Secteurs : Sorel-Varennes, Sainte-Julie, Haut-St-Laurent, CRC et L'Assomption

24 décembre 25 décembre 26 décembre 27 au 31 décembre 1 janvier 2 janvier 3 au 7 janvier Réduit Samedi Samedi Réduit Samedi Samedi Réduit

Horaire des Fêtes -- Train

Ligne 24 décembre 25 décembre 26 décembre 27 au 31 décembre 1 janvier 2 janvier 3 au 7 janvier exo 1 Vaudreuil-Hudson Régulier Dimanche Dimanche Régulier Dimanche Dimanche Régulier exo 2 Saint-Jérôme Régulier Fin de semaine Fin de semaine Régulier Fin de semaine Fin de semaine Régulier exo 3 Mont St-Hilaire Régulier Aucun service Aucun service Régulier Aucun service Aucun service Régulier exo 4 Candiac Régulier Aucun service Aucun service Régulier Aucun service Aucun service Régulier exo 5 Mascouche Régulier Aucun service Aucun service Régulier Aucun service Aucun service Régulier

Horaire des Fêtes -- Transport adapté

Seuls les déplacements réguliers pour raisons médicales seront assurés du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022.

