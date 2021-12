Avis aux médias - Le ministre Champagne se rend à Detroit pour rencontrer des représentants du secteur de l'automobile





OTTAWA, ON, le 6 déc. 2021 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, se rendra à Detroit le mardi 7 décembre 2021 pour rencontrer des intervenants clés du secteur de l'automobile et discuter de l'importance de la collaboration canado-américaine dans ce secteur.

