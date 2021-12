Sunlight Resorts prolonge la promotion du Cyberlundi jusqu'à la fin de l'année dans son principal centre de villégiature pour VR, le Resort at Canopy Oaks à Lake Wales, en Floride





LAKE WALES, Floride, 6 décembre 2021 /CNW/ - Sunlight Resorts entame la période des Fêtes en offrant une promotion au centre de villégiature de luxe pour VR Resort at Canopy Oaks. Depuis le Cyberlundi et jusqu'au 30 décembre, les personnes effectuant une nouvelle réservation pour deux nuits ou plus de n'importe quel type de terrain pour véhicule récréatif (VR) ou d'un chalet profitent de 25 % de réduction sur leur séjour prenant fin au plus tard le 30 décembre.

Le centre de villégiature Resort at Canopy Oaks, d'une superficie de 435 acres, offre 200 acres d'espaces verts qui incarnent l'esprit de mère Nature, en y ajoutant une touche floridienne. Récemment récompensé par le prestigieux prix LUXlife Travel & Tourism 2022 pour une deuxième année consécutive dans la catégorie « Holiday Resort of the Year - Florida », le centre de villégiature offre plus de 400 terrains pour VR surdimensionnés et soigneusement aménagés avec dalles de béton. Les emplacements proposent tous les branchements et une alimentation électrique de 50 ampères, en plus d'être entourés d'un aménagement paysager de haute qualité. Tous les terrains comprennent un emplacement pour faire un feu et une table de pique-nique, tandis que ceux qui sont modernisés et situés au bord de l'eau comportent des terrasses en pavé de brique et des foyers encastrés. Les terrains Platinum sont également dotés d'une cuisine extérieure intégrée et d'un barbecue en acier inoxydable. Pour ceux qui ne voyagent pas en VR, le centre de villégiature propose également 14 chalets spacieux de deux étages pouvant accueillir jusqu'à six personnes.

Le centre de villégiature offre des commodités modernes de première qualité, des activités et des événements spéciaux, et dispose d'un éventail unique de services, dont un dépanneur, une pizzeria et une sandwicherie, un spa, un salon de coiffure et de manucure, une boutique de café et de crème glacée, un centre d'art et d'artisanat, un centre d'affaires et, surtout, un bar Tiki à service complet. De plus, le vaste pavillon à la fine pointe de la technologie comprend une cuisine pour banquets, une piscine de première classe avec un spa en pierre où cascade une chute, un centre de conditionnement physique, une salle de jeux, une salle de courrier, des douches et une buanderie, ainsi que deux autres salles de bain et buanderies séparées. Il y a aussi deux terrains de jeu de palets réglementaires, deux terrains de pétanque réglementaires et huit terrains de pickleball de style tournoi. Les animaux de compagnie sont également les bienvenus et il y a même une zone d'exercice extérieure pour les chiens.

« Nous constatons que de plus en plus de gens font leur réservation pour la période des Fêtes, car, après avoir été enfermés pendant la pandémie, ils recommencent maintenant à voyager davantage. Bon nombre d'entre eux cherchent à vivre des expériences mémorables en compagnie de leur famille élargie et de leurs amis, comme ils ont été séparés pendant cette période l'année dernière, a déclaré Tristan Farrell, président de Sunlight Resorts. De plus, avec l'ouverture de la frontière canadienne, nous sommes ravis de voir nos chers visiteurs revenir sous le soleil de Floride, et nous les accueillerons chaleureusement au Resort at Canopy Oaks. »

Si vous faites une réservation, vous pouvez profiter du rabais de 25 % en entrant le code promotionnel SUNNHOLIDAY à l'adresse https://www.sunlight-resorts.com/resorts/resort-at-canopy-oaks/ . Pour en savoir plus sur Sunlight Resorts, visitez www.sunlight-resorts.com et suivez l'entreprise sur les médias sociaux, sur Facebook.com/sunlight-resorts et sur Instagram à @sunlight.resorts pour rester à l'affût des activités en cours, des progrès réalisés dans les nouveaux parcs et des événements spéciaux.

À propos de Sunlight Resorts

Sunlight Resorts, en tant que nouveau promoteur de centres de villégiature pour VR comptant 30 ans d'expérience en développement immobilier dans le marché immobilier, conçoit des propriétés en fonction des commentaires des consommateurs, représentant la prochaine évolution de l'industrie de la construction relative aux VR et répondant aux désirs de ceux qui voyagent en VR ou qui en possèdent un. L'équipe de Sunlight Resorts a visité des propriétés pour VR partout au pays et a cherché à connaître les désirs des consommateurs, proposant des concepts avant-gardistes, originaux et luxueux pour offrir des expériences de villégiature exceptionnelles.

Sunlight Resorts ouvrira un deuxième centre de villégiature pour véhicules récréatifs en 2022 à Ocala, en Floride. Champions Run offrira des installations d'hébergement et des commodités de luxe comme celles que l'on trouve à Canopy Oaks, y compris un bar Tiki, la signature du promoteur immobilier.

