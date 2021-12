Deux sociétés Blockchain de premier plan fusionnent





Yellow et Openware, deux sociétés de produits leaders du secteur Fintech, unissent leurs forces pour faire évoluer leur innovation.

SUD DE SAN FRANCISCO, Californie, 6 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Yellow.com, Inc. et Openware, Inc. ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient finalisé le processus de fusion, créant ainsi un réseau de règlement mondial pour leurs clients. Les deux sociétés fonctionneront sous le nouveau nom de Yellow Group.

La marque ombrelle combinée compte plus de 120 employés dans le monde entier et plusieurs bureaux et espaces de coworking aux États-Unis, en France, en Thaïlande, au Royaume-Uni et en Ukraine.

Le Yellow Group se concentre désormais sur le développement d'un ambitieux réseau de liquidités distribuées pour les bourses et les institutions, pouvant atteindre des milliards de transactions.

L'expertise d'Openware est le fruit de dix années passées au service des banques de détail européennes, qui se sont entièrement tournées vers l'industrie de la blockchain avec la publication d'une plateforme modulaire open-source OpenDAX pour la création de systèmes de négociation d'actifs numériques. Au cours des dernières années, Openware a expédié plus de 150 plateformes de négociation à ses clients.

« Notre fusion nous permet d'augmenter notre capacité et de mettre en oeuvre notre vision commune - un réseau financier sécurisé alimenté par le règlement blockchain », a commenté Louis Bellet, partenaire fondateur et PDG d'Openware, qui prend désormais le poste de PDG du Yellow Group. « L'objectif est de construire ensemble un réseau mondial Web 3.0 d'échanges financiers avec une liquidité partagée. »

Yellow est un Crypto Market Maker réputé qui fournit des fonds d'amorçage pour les startups, du mentorat, des conseils, des analyses de données et des solutions logicielles Fintech. Yellow est également un style de vie avec une communauté blockchain dynamique à travers son hub de co-working à Chiang Mai, des conférences, des meetups et des divertissements pour les nomades numériques.

« Nous partageons une vision commune, et nos compétences et technologies sont complémentaires - l'un a des capacités de tenue de marché, et l'autre construit des plateformes d'échange financier », a déclaré Alexis Sirkia, le fondateur de Yellow et le président exécutif de la nouvelle société, dans un communiqué.

Le dernier développement du Yellow Group est un réseau mondial d'échange d'informations financières combinant les carnets d'ordres de tous les participants, conçu pour l'échelle de l'Internet de la finance Web 3.0 alimenté par la technologie des chaînes d'État.

Yellow.org est un exemple de courtage alimenté par le nouveau logiciel OpenDAX v4, accessible aux startups et aux entrepreneurs désireux de construire une plateforme de négociation.

