Le chef de la direction de Raymond James Ltée, Paul Allison, passe à d'autres fonctions que celle de chef des activités canadiennes





Jamie Coulter est nommé chef de la direction de Raymond James Ltée

TORONTO, le 6 déc. 2021 /CNW/ - Raymond James Ltée (RJL), filiale canadienne de la société de courtage Raymond James Financial Inc (RJF), a annoncé aujourd'hui que Paul Allison, président du conseil d'administration et chef de la direction, occupera un poste nouvellement créé, celui de président-directeur du conseil d'administration, à partir du 31 décembre 2021. M. Allison continuera de fournir une direction stratégique à l'équipe des dirigeants, d'assumer la gouvernance et d'être responsable de la relation aux clients importants.

« C'est un honneur pour moi de faire partie d'une équipe de professionnels de talent qui jouent un rôle important dans la vie des investisseurs individuels, des membres de leur famille, des entreprises et des communautés dans tout le pays », déclare M. Allison. « Nous avons placé la barre haut avec succès en ce qui concerne nos services destinés aux clients et nous avons étendu nos activités dans de nouveaux domaines pour mieux répondre à leurs besoins. De concert avec les partenaires de l'ensemble de notre firme, nous avons offert des solutions à nos clients, renforcé notre profil financier, confirmé notre réputation et promu notre image de marque.

Je suis persuadé que notre équipe de dirigeants continuera à faire de Raymond James une société de courtage de tout premier plan au Canada et à poursuivre notre croissance dans cette lancée remarquable. »

Dans le cadre de son plan de relève, M. Allison présidera plusieurs conseils d'administration, dont celui de Raymond James Ltée et celui de la Fondation Raymond James Canada. En outre, M. Allison continuera à présider au conseil d'administration de l'Organisme canadien de règlementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

« Paul a été un leadeur extraordinaire pendant une période remarquable de croissance interne et externe au Canada ces 13 dernières années », affirme Paul Reilly, président du conseil d'administration et chef de la direction de Raymond James Financial inc. « Nous avons la chance de continuer à tirer parti de sa vaste expertise, car nous nous efforçons d'offrir des solutions en gestion de patrimoine de premier plan à nos clients canadiens et aux membres de leur famille et d'assurer une excellente exécution des mandats pour nos clients des Marchés des capitaux. »

M. Reilly a annoncé la nomination de Jamie Coulter, actuellement vice-président directeur, Groupe gestion privée, aux fonctions de chef de la direction de Raymond James Ltée à partir de 1 janvier 2022. De plus, M. Coulter se joindra au conseil d'administration de Raymond James Ltée et aura la responsabilité des activités quotidiennes de RJL.

M. Coulter connait très bien Raymond James de longue date et ses qualités de leadeur sont attestées. Tout au long des 25 années passées au sein de la firme, avant d'assumer ses fonctions présentes, il a occupé des postes de plus en plus importants, dont celui de directeur général, Marchés des capitaux.

« La réputation de Jamie n'est plus à faire chez Raymond James et son vaste parcours dans tous nos secteurs d'activités, en plus de sa grande connaissance de la firme et de l'industrie, font de lui un excellent choix pour le poste de chef de la direction », déclare M. Reilly. « Paul et Jamie sont tous deux des leadeurs exceptionnels et je suis certain que la transmission des fonctions de chef de la direction se fera harmonieusement et que les normes les plus élevées de service à l'égard de nos clients continueront d'être la règle absolue. »

M. Coulter se joindra au comité de direction de RJF et relèvera de M. Reilly, sous le contrôle du conseil d'administration de Raymond James Ltée.

L'équipe des dirigeants de Raymond James Ltée relèvera directement de M. Coulter. Il en sera de même pour les groupes de Gestion de patrimoine, des Marchés des capitaux et des divisions de l'entreprise. M. Coulter aura aussi la responsabilité directe des activités de gestion privée de la firme.

« Paul Allison a été un mentor et un leadeur excellents. L'exigence d'excellence qu'il nous a transmise se retrouve à tous les niveaux de la firme », affirme M. Coulter. « Je suis enthousiaste à l'idée de bâtir notre croissance réussie dans tous nos secteurs d'activité. Grâce à la collaboration avec nos partenaires de l'ensemble de Raymond James, nos valeurs constitueront toujours le fondement de notre firme et fortifieront cette conviction que nous avons en commun : être les meilleurs pour nos clients, nos gens et les Canadiens. »

Raymond James, l'une des principales firmes de courtage en valeurs mobilières indépendantes de plein exercice en Amérique du Nord, propose une gamme complète de produits et de services professionnels de placement, y compris : services en gestion de patrimoine aux clients privés, services de planification financière et successorale, gestion de portefeuille, assurance, services fiduciaires, analyse de titres, services bancaires d'investissement et ventes et négociations institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 8 500 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James gère plus de 1 230 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Notre firme compte aussi plus de 64 analystes en recherche couvrant plus de 1 130 sociétés au Canada aux États-Unis et dans le monde.

SOURCE Raymond James Ltée

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 16:20 et diffusé par :