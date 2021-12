Collecte de rue 2021 de La guignolée des médias au Québec : Une récolte de plus de 2 millions $!





MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Malgré un nombre restreint de lieux extérieurs de récolte et des heures d'accès réduites dans certaines des régions du Québec, la collecte de rue de La guignolée des médias a récolté cette année 2 006 567 $. Tenu le jeudi 2 décembre dernier, cet événement de solidarité s'est déroulé dans le cadre de la 21e édition de La guignolée, qui se tient jusqu'au 31 décembre prochain. Dans 16 régions, les dons sont remis à des organismes locaux.

Voici pour chaque région les résultats en date du lundi 6 décembre 2021:

Abitibi-Témiscamingue: 257 520 $

Beloeil/ McMasterville : 44 600 $

: 44 600 $ Cantons de l'Est/Bois- Francs: 147 460 $

460 $ Chaudière-Appalaches / Granit : 15 883 $ (en ligne)

Chibougamau : 12 000 $

: 12 000 $ Côte-Nord : 263 273 $

Gatineau : 39 857 $

: 39 857 $ Laurentides: 288 000 $

Laval : 82 877 $

: 82 877 $ Montérégie : 5 485 $ (en ligne)

Montérégie / Longueuil (agglomération): 235 000 $

(agglomération): 235 000 $ Montérégie-Ouest: 103 045 $

Mauricie: 160 280 $

Montréal: 77 058 $

Québec: 9 833 $ (en ligne)

Saguenay: 264 396 $

Avec le retour progressif de cette journée de collecte - après une absence en 2020 -, les médias souhaitaient maximiser les efforts pour aider les démunis. Non seulement ils ont parlé d'insécurité alimentaire du matin au soir, mais ils ont encouragé la population à soutenir les gens les plus vulnérables.

Dons acceptés jusqu'au 31 décembre

Jusqu'au 31 décembre, 540 succursales Jean Coutu, Maxi et Provigo accepteront les dons en argent et les denrées alimentaires non périssables. Il est aussi possible de donner à guignolee.ca ou de texter NOEL au 20222 pour offrir 10 $ jusqu'à la fin de l'année. L'apport de tels partenaires, année après année, est d'ailleurs inestimable. C'est avec énormément de gratitude que toute l'équipe de La guignolée des médias les remercie de leur chaleureuse présence.

Voici les catégories d'aliments et de produits acceptés :

Conserves (viandes, légumineuses, poissons, lait maternisé, aliments pour bébés, soupes, etc.), céréales, thé, café, riz, pâtes alimentaires, sauces, etc.

Produits d'hygiène personnelle (savons, dentifrices, brosses à dents, shampoings, déodorants, essuie-tout, tampons, couches jetables, mouchoirs de papier, papier hygiénique, etc.);

Articles d'entretien ménager et médicaments d'utilisation courante (sirops, analgésiques, antihistaminiques, etc.).

Un grand merci aux porte-paroles de l'édition 2021 de La guignolée des médias : Sophie Cadieux, Salomé Corbo, Mario Jean, Luc Langevin, Josée Lavigueur, Pascal Morrissette, Matthieu Pepper, Geneviève Schmidt, Félix-Antoine Tremblay et Anne-Marie Withenshaw. Ils demeureront disponibles en décembre pour traiter de l'insécurité financière et alimentaire, puis encourager avec coeur les donateurs.

À propos de La guignolée des médias

Depuis sa naissance en 2001, La guignolée des médias a récolté au-delà de 49 millions $ et des milliers de kilos de denrées au bénéfice de plusieurs dizaines d'organismes et de comptoirs d'aide alimentaire d'ici. L'opération est tenue pendant les Fêtes, mais aussi lorsque la situation économique fragile l'exige, comme le démontre la somme de 1,2 million $ récoltée au printemps 2020 lors d'une opération spéciale mise sur pied au début de la pandémie.

guignolee.ca

Merci à Cision pour la diffusion des communications de La guignolée des médias.

SOURCE LA GRANDE GUIGNOLEE DES MEDIAS

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 15:49 et diffusé par :