Restauration du pont couvert Prud'homme, à Brébeuf - Des travaux à venir dès 2022 pour préserver ce pont patrimonial





QUÉBEC, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, dévoilent le plan d'action du projet de restauration du pont Prud'homme, situé à Brébeuf. C'est dans le cadre d'une rencontre tenue le 3 décembre dernier avec le maire de cette municipalité, M. Marc L'Heureux, et la présidente du comité SOS pont Prud'homme, Mme Réjeanne Prud'homme, que madame la députée, accompagnée des représentants du Ministère, a confirmé la réalisation des travaux de restauration.

Ainsi, le Ministère s'engage à restaurer la structure patrimoniale afin de redonner rapidement à la communauté ce lien culturel et touristique d'importance. Les travaux seront effectués en deux phases. La première débutera à l'hiver 2022 par la stabilisation de la structure. La seconde, planifiée pour 2023, sera consacrée aux travaux de restauration. Déjà, le Ministère a octroyé un mandat en vue de l'élaboration de l'avant-projet préliminaire. Cette étape permettra de définir la stratégie d'intervention qui sera retenue pour la restauration, et ce, dans le respect de la valeur patrimoniale de la structure. Le projet fera l'objet de communications ponctuelles tout au long de son cheminement.

Rappelons que ce pont couvert de type Town québécois présente un intérêt patrimonial en raison de sa valeur architecturale, caractérisée par sa structure de bois, sa travée unique et sa longueur de 44,1 m. Il fait partie des ponts couverts du Québec dont le Ministère a la gestion et qu'il souhaite conserver au sein du patrimoine bâti.

Citations

« Votre gouvernement fait de la préservation du pont Prud'homme une priorité, celui-ci étant présent dans le paysage de la municipalité de Brébeuf depuis plus de 100 ans. Sa restauration sera l'approche privilégiée afin de rétablir ce lien entre les deux rives de la rivière du Diable tout en conservant les éléments qui distinguent cet ouvrage d'art érigé en 1918. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le pont couvert Prud'homme est un joyau patrimonial qui fait la fierté des Brégeoises et Brégeois et des gens de notre belle région! C'est avec un grand plaisir que je joins ma voix à celle du ministre François Bonnardel pour confirmer qu'une intervention de stabilisation de la structure sera réalisée dans les premiers mois de 2022 et que sa restauration le sera en 2023. Je salue la mobilisation positive du milieu et tout le travail de l'équipe du ministère des Transports du Québec, ce qui permet d'annoncer cette belle nouvelle! »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Une extraordinaire complicité entre la Municipalité de Brébeuf, soutenue par ses citoyennes et citoyens, le ministère des Transports et notre députée de Labelle, Chantale Jeannotte, a permis de mettre en oeuvre le projet de réfection du pont Prud'homme. »

Marc L'Heureux, maire de Brébeuf et préfet de la MRC des Laurentides

Faits saillants

En 1957, le pont Prud'homme est nommé en l'honneur de cette famille souche de Brébeuf.

Il a été réparé et repeint en rouge en 1997.

Il est fermé de manière préventive depuis 2019 en raison notamment de la crue des eaux qui a provoqué des dommages sur les unités de fondation, rendant ainsi l'ouvrage instable.

La dernière inspection générale a été réalisée en juillet 2021 et la conception des travaux de stabilisation s'est terminée à l'automne 2021.

la conception des travaux de stabilisation s'est terminée à l'automne 2021. Il est trop tôt pour confirmer la limite de charge qui sera autorisée sur la structure à la suite des travaux de restauration.

Les interventions permettront d'assurer la pérennité de la structure pour au moins deux décennies.

