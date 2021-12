Invitation aux médias - Le ministre Jean Boulet lance un plan d'action pour la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes





MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur les actions concrètes pour accélérer la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes pour une meilleure intégration en emploi. Le ministre sera accompagné de la présidente du Conseil interprofessionnel du Québec, Mme Gyslaine Desrosiers.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent s'inscrire à medias@mifi.gouv.qc.ca, avant 8 h le 7 décembre 2021. Une confirmation de votre inscription vous sera transmise par courriel avec le lieu de l'activité. Les représentantes et représentants des médias devront apporter leur carte de presse. De plus, deux caméras pour l'ensemble des médias seront autorisées sur place (camera pool).

Le point de presse sera également diffusé sur la page Facebook du ministre Jean Boulet : https://www.facebook.com/JeanBouletCAQ

DATE : Mardi 7 décembre 2021



HEURE : 10 h 30



LIEU : Montréal

Prendre note que le passeport vaccinal sera exigé pour l'événement. Cette preuve pourra être présentée sur un support papier, en format PDF, sur un appareil mobile ou à partir de l'application VaxiCode. Le port du masque d'intervention est obligatoire. Par ailleurs, les personnes qui participeront à la conférence de presse ne devront pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne qui aurait reçu un diagnostic positif au cours des 14 jours qui précèdent.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 14:29 et diffusé par :