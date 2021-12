Gurobi 9.5 offre des fonctionnalités d'entreprise et des performances encore meilleures





Gurobi Optimization, LLC, créateur du solveur d'optimisation mathématique le plus rapide au monde, a annoncé aujourd'hui la sortie de Gurobi Optimizer 9.5. Cette version offre aux clients un moteur de calcul encore plus rapide, avec des améliorations de performance impressionnantes pour tous les types de problèmes pris en charge.

Gurobi 9.5 comprend également de nouvelles fonctionnalités qui le rendent particulièrement adapté à une utilisation en entreprise, notamment :

Des déploiements Docker transparents : Exécutez Gurobi dans des environnements de conteneurs, en toute simplicité, grâce au Web License Service (WLS) de Gurobi.

Exécutez Gurobi dans des environnements de conteneurs, en toute simplicité, grâce au Web License Service (WLS) de Gurobi. La gestion au niveau des utilisateurs : Gérez les utilisateurs et attribuez des niveaux de permission dans un emplacement centralisé, en intégrant Gurobi Compute Server et Cluster Manager aux référentiels LDAP.

Gérez les utilisateurs et attribuez des niveaux de permission dans un emplacement centralisé, en intégrant Gurobi Compute Server et Cluster Manager aux référentiels LDAP. Meilleure gestion des clés API : Placez une étiquette comportant des informations descriptives sur les clés API dans le Cluster Manager pour simplifier le suivi et la gestion des clés API.

Les clients découvriront plus d'une douzaine d'améliorations dans l'ensemble du produit, telles que la prise en charge native de l'Apple M1, de nouvelles méthodes heuristiques puissantes pour les modèles quadratiques non convexes, des contraintes de norme, des mesures de travail déterministes, des paramètres de limite de mémoire, et un contrôle accru de l'utilisateur sur le calcul de l'IIS, ainsi que des améliorations des retours et du réglage.

« Je suis persuadé que nos clients seront très satisfaits de Gurobi 9.5. Et les clients satisfaits sont la base sur laquelle repose toute notre activité », a déclaré le Dr Edward Rothberg, directeur général et cofondateur de Gurobi Optimization.

Gurobi 9.5 met également en évidence le soutien continu de la société à Python, le langage de programmation le plus populaire au monde, avec une interface Python améliorée et la prise en charge de Python 3.10.

« L'un des aspects les plus difficiles de la gestion d'une entreprise moderne est la gestion de la complexité. Chaque décision que vous prenez a des répercussions sur d'autres décisions. Avec Gurobi Optimizer, vous pouvez explorer toutes les possibilités et toutes les implications - et identifier votre meilleur plan d'action, en quelques secondes, », a ajouté le Dr Rothberg.

« Même si Gurobi Optimizer est l'optimiseur mathématique le plus rapide au monde, nous n'allons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous continuerons à nous améliorer et à innover parce que nous sommes passionnés par l'optimisation mathématique et la différence qu'elle fait dans la résolution des problèmes concrets, » a déclaré le Dr Tobias Achterberg, vice-président de la recherche et du développement (R&D) au sein de Gurobi Optimization.

Les chiffres de performance témoignent de l'engagement de l'équipe à s'améliorer continuellement. Gurobi Optimizer 9.5 a augmenté ses vitesses à tous les niveaux, y compris :

Primal Simplex : 23 % plus rapide globalement, 43 % plus rapide sur les modèles durs

23 % plus rapide globalement, 43 % plus rapide sur les modèles durs Dual Simplex : 20 % plus rapide globalement, 43 % plus rapide sur les modèles durs

20 % plus rapide globalement, 43 % plus rapide sur les modèles durs Barrier : 18 % plus rapide globalement, 56 % plus rapide sur les modèles durs

: 18 % plus rapide globalement, 56 % plus rapide sur les modèles durs Concurrent LP : 14 % plus rapide globalement, 54 % plus rapide sur les modèles durs

14 % plus rapide globalement, 54 % plus rapide sur les modèles durs MIP : 15 % plus rapide globalement, 27 % plus rapide sur les modèles durs

: 15 % plus rapide globalement, 27 % plus rapide sur les modèles durs MIQP convexe : 30 % plus rapide globalement, 68 % plus rapide sur les modèles durs

: 30 % plus rapide globalement, 68 % plus rapide sur les modèles durs MIQCP convexe : 33 % plus rapide globalement, 78 % plus rapide sur les modèles durs

: 33 % plus rapide globalement, 78 % plus rapide sur les modèles durs MIQCP non convexe : 3 x plus rapide globalement, 7,5 x plus rapide sur les modèles durs

« Nos clients comptent sur nous pour résoudre des défis extrêmement complexes. Notre technologie permet de le faire. Mais notre ingrédient secret est notre équipe de spécialistes et de docteurs, ainsi que notre réseau de partenaires. Ce sont des personnes qui donnent vie à Gurobi - en travaillant étroitement avec nos clients et en les aidant à réussir », à ajouté le Dr Achterberg.

Pour en savoir plus sur Gurobi 9.5, rendez-vous sur https://www.gurobi.com/9.5.

À propos de Gurobi Optimization

Gurobi développe Gurobi Optimizer, le solveur d'optimisation mathématique le plus rapide et le plus puissant au monde. Cet outil est utilisé par des entreprises mondiales reconnues dans plus de 40 secteurs différents pour résoudre rapidement des problèmes concrets complexes et prendre des décisions automatisées qui maximisent leur efficacité et leur rentabilité. En tant que leader du marché des logiciels d'optimisation mathématique, nous souhaitons fournir le meilleur solveur, tout en offrant une assistance inégalée, de sorte que les entreprises puissent tirer pleinement parti de la puissance de l'optimisation mathématique (seule ou en combinaison avec d'autres techniques d'IA telles que le machine learning) pour optimiser les décisions et les résultats commerciaux.

Fondé en 2008, Gurobi est présent aux États-Unis, en Europe et en Asie et compte plus de 2 500 clients dans le monde, dont SAP, Air France, Uber et la National Football League (NFL). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.gurobi.com/ ou appelez le +1 713 871 9341.

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 14:25 et diffusé par :