Firmenich augmente sa capacité de production d'ingrédients renouvelables en Europe avec la mise en service d'une nouvelle usine polyvalente





GENÈVE, 6 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Firmenich, première entreprise privée de parfums et d'arômes au monde, annonce aujourd'hui la mise en service d'une nouvelle unité de production polyvalente d'ingrédients renouvelables sur son site de Castets, dans le sud-ouest de la France. La nouvelle unité, qui sera opérationnelle en janvier, augmentera de 50 % la capacité de production du site pour servir les clients de la parfumerie et répondre à la demande en forte croissance de produits durables.

"Cette usine additionnelle à Castets renforce notre leadership mondial dans les ingrédients renouvelables en plaçant Firmenich dans une position stratégique pour offrir des capacités supplémentaires pour la parfumerie, fournir un service supérieur à proximité de nos clients en Europe et saisir des opportunités de croissance", a déclaré Gilbert Ghostine, PDG de Firmenich. "Cette installation de pointe contribue également de manière significative à notre objectif environnemental, social et de gouvernance (ESG) visant à garantir que 70% des ingrédients Firmenich soient fabriqués à partir de sources de carbone renouvelables d'ici 2030."

"Nous sommes très fiers de cette nouvelle usine ultramoderne, conçue pour étendre notre expertise industrielle unique dans la production d'ingrédients à base de pin à partir de matériaux recyclés", a ajouté Boet Brinkgreve, Président des Ingrédients de Firmenich. "Cette expansion majeure positionnera Firmenich de manière unique en tant que fournisseur reconnu d'ingrédients biosourcés et renouvelables, et aidera nos clients à atteindre leurs propres objectifs ESG."

Les 17 000 mètres carrés de surface de production, répartis sur quatre étages, sont équipés des technologies les plus avancées du secteur afin de garantir les plus hauts standards d'efficacité, de qualité, de santé et de sécurité, en ligne avec les objectifs du Groupe. Sa conception polyvalente assure l'approvisionnement de divers produits finis ainsi que d'une large gamme de produits intermédiaires. La nouvelle usine offre des solutions plus rentables avec un impact environnemental réduit, grâce à une plus grande proximité avec le marché européen, réduisant ainsi le transport des matières premières et des produits finis.

Conformément à l'approche commerciale responsable de Firmenich et à ses objectifs ESG ambitieux pour 2030, les critères de durabilité ont été intégrés dès le départ dans la conception du projet.

