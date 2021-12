L'assurance captive sera au coeur de la feuille de route stratégique quinquennale de Labuan IBFC





La croissance robuste se poursuit avec 18 nouvelles captives approuvées au troisième trimestre de 2021 ; les primes totales ont augmenté de 28 %

KUALA LUMPUR, Malaisie, 6 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Labuan International Business and Financial Centre (Labuan IBFC) poursuit son expansion avec une demande croissante pour ses diverses structures captives à travers le monde, avec une augmentation de 28 % de ses primes pour les entreprises captives et 18 nouvelles captives approuvées au troisième trimestre de 2021.

« Nous assistons de plus en plus à une augmentation de la popularité des captives à l'échelle mondiale, non seulement en raison de la pandémie, mais également des défis du marché de l'assurance et des catastrophes naturelles. Les captives s'avèrent être un outil efficace permettant de faire face aux risques. Il est également adapté à l'évolution des conditions du marché. Les formations de captives sont donc en hausse constante », a déclaré aujourd'hui le directeur général de la Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA), Nik Mohamed Din Nik Musa, lors de son discours de bienvenue à la quatrième conférence sur les captives asiatiques (ACC).

« Dans le même temps, le modèle commercial de captive de Labuan, qui utilise les sociétés de cellules protégées (PCC), s'est imposé comme une méthode rentable d'exploitation des captives. Cela pourrait être attribué à une plus grande appréciation de l'auto-assurance en tant que composante d'une stratégie dynamique de gestion des risques ainsi qu'à la reconnaissance de ses avantages en termes de coûts à la lumière du durcissement du marché de la ré(assurance). »

Nik Mohamed Din Nik Musa a ajouté : « Labuan FSA continuera à se concentrer sur le renforcement de la position de Labuan IBFC en tant que centre de résidence de captives, en faisant du secteur des captives une priorité dans la feuille de route stratégique de Labuan IBFC pour les cinq prochaines années ». Il a également souligné que « l'un des objectifs [était] de renforcer les rôles complémentaires de Labuan IBFC par rapport à l'économie de la Malaisie, qui comprendront le développement de l'industrie de l'assurance Labuan dans son ensemble. »

Pendant ce temps, le PDG de Labuan IBFC Inc., Farah Jaafar, a déclaré : « La croissance de 18 nouvelles captives au 3e trimestre constitue une augmentation marquée par rapport aux 7 captives incorporées au cours de la même période l'année dernière. De toute évidence, le marché plus dur de l'assurance qui prévalait déjà avant la pandémie, et qui a été rendu encore plus difficile par la pandémie, a permis aux professionnels de la gestion des risques de vraiment mettre en avant les avantages de l'auto-assurance. »

Farah Jaafar a ajouté qu'avec des cellules captives abaissant effectivement les obstacles à l'entrée, les petites entreprises seraient en mesure de participer à des véhicules d'auto-assurance, permettant une meilleure rentabilité vis-à-vis de leur programme d'assurance tout en adoptant une stratégie globale de gestion des risques.

Farah Jaafar a poursuivi en indiquant que l'engagement continu de Labuan IBFC à développer une « boîte à outils » solide de gestion des risques et de réassurance renforcera le leadership de la juridiction sur le marché mondial des captives.

Nik Mohamed Din a déclaré que Labuan FSA continuerait d'examiner la législation en consultation avec les parties prenantes concernées, notamment les acteurs de l'industrie, afin de veiller à ce qu'elle soit conforme aux normes internationales et aux pratiques exemplaires, et de permettre la diversification et l'expansion de l'offre de produits et de services de niche dans Labuan IBFC.

En comparaison avec d'autres marchés de captives, la législation actuelle de Labuan est considérée comme la plus adaptée au marché, en particulier la disposition sur les sociétés de cellules protégées (PCC), à la fois conventionnelles et islamiques. Labuan IBFC est en effet bien positionnée pour passer à la prochaine phase de développement en tant que l'un des principaux pôles d'assurance captive en Asie, tirant parti d'une masse critique d'expertise en matière d'assurance, d'un cadre réglementaire robuste mais flexible, et d'une large gamme de produits de gestion des risques.

« Au troisième trimestre de 2021, la prime totale avait augmenté de 71 millions de dollars, principalement en raison des primes souscrites par des entités captives. La prime pour les entreprises captives a augmenté de 28 %, avec 18 nouvelles captives approuvées au troisième trimestre de 2021 », a déclaré Nik Mohamed Din.

Il a ajouté : « Le développement de Labuan IBFC au fil des ans a permis de constituer un bassin diversifié d'institutions financières, dont de nombreux assureurs et réassureurs internationaux, afin de capitaliser sur le potentiel croissant de l'Asie. »

En tant que centre d'intermédiation en gros pour le risque et la réassurance connaissant la croissance la plus rapide en Asie et dans la région MENA, Labuan IBFC compte désormais 232 entités d'assurance et liées à l'assurance, dont 64 captives, l'Asie représentant près de 92 % du total des captives. Les 8 % restants sont basés aux États-Unis et en Europe.

La juridiction a remporté récemment le prix International Captive Domicile pour la première fois aux European Captive Review Awards, ayant précédemment remporté le prix du meilleur domicile asiatique pour trois années consécutives aux Asian Captive Review Awards.

Les captives sont des véhicules d'auto-assurance qui sont des outils de gestion des risques stratégiques utilisés par de nombreuses sociétés dans le monde. À ce jour, environ 7 000 sociétés captives d'assurance ont été créées à l'échelle mondiale et bénéficient de cet avantage.

La 4e édition de la conférence The Asian Captive, intitulée « Democratisation of Self-Urance », a abordé l'évolution du rôle de la gestion des risques après la pandémie de COVID-19, l'évolution du paysage fiscal international et les répercussions sur les solutions captives. ainsi que la façon dont les captives cellulaires peuvent fournir un accès rapide et rentable à la réassurance.

Cette conférence virtuelle, organisée conjointement avec la Labuan International Insurance Association (LIIA), a rassemblé plus de 350 délégués composés de professionnels de la gestion des risques, de propriétaires d'entreprises, de dirigeants d'entreprises mondiales et de conseillers d'entreprises.

Pour plus d'informations sur Labuan IBFC, veuillez consulter le site www.labuanibfc.com .

À PROPOS DE LABUAN IBFC

CENTRE INTERNATIONAL MIDSHORE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES ET FINANCIÈRES DE L'ASIE-PACIFIQUE

Examinée sous le prisme de notre cadre juridique reconnu à l'échelle internationale, mais favorable aux entreprises, Labuan International Business and Financial Centre (Labuan IBFC), située en Malaisie, apparaît comme le centre commercial et financier international le plus en vue d'Asie. Établie en 1990, Labuan IBFC est réglementée par la Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA), organisme de réglementation statutaire relevant du ministère des Finances de la Malaisie.

En tant que juridiction midshore, nous offrons aux investisseurs et aux entreprises du monde entier les avantages d'être dans une juridiction bien réglementée et supervisée, qui adhère aux normes internationales de conformité en matière de transparence fiscale. Nous assurons également la neutralité et la certitude financières dans un environnement opérationnel neutre en devises. Labuan IBFC, située dans le centre de l'Asie, bénéficie d'un environnement favorable rentable, ce qui en fait l'endroit idéal pour générer des possibilités pour les entreprises mondiales qui cherchent à pénétrer l'Asie ou les entités asiatiques visant à acquérir une envergure internationale.

Cette offre d'une vaste gamme de structures commerciales et de solutions d'investissement, notamment de solutions liées aux technologies financières, répond aux besoins en matière de transactions transfrontalières et de transactions commerciales internationales. Nous fournissons également des services et des solutions dans des créneaux tels que la gestion des risques, le trading de matières premières, la réassurance, la gestion de patrimoine, les entreprises internationales et les services financiers islamiques. Opérant avec des dispositions juridiques, des lignes directrices et des notes de pratique claires et complètes, appliquées par un seul organisme de réglementation, Labuan FSA, Labuan IBFC propose une juridiction idéale pour les entreprises et les particuliers fortunés avec une exposition internationale.

Pour tout savoir sur Labuan IBFC, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook ou Twitter @LabuanIBFC. Vous pouvez également consulter le site suivant : www.labuanibfc.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1701115/Labuan_FSA_Director_General_Nik_Mohamed_Din_Nik_Musa.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1588953/LIBFC_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 13:51 et diffusé par :