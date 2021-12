« Accélérer le passage du Québec à l'économie circulaire » - La tournée des régions sur l'économie circulaire se poursuit !





MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - En collaboration avec le Centre d'études et de recherches intersectorielles en économie circulaire de l'École de technologie supérieure (CERIEC/ÉTS), la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) poursuit sa grande tournée des régions du Québec sur le thème de l'économie circulaire, une initiative rendue possible grâce au soutien financier de Développement Économique Canada (DEC) pour les régions du Québec et du Mouvement Desjardins.

Après avoir visité 8 régions, le parcours de formation virtuel destiné aux entreprises sera offert dans chacune des 9 dernières régions du Québec par l'entremise du réseau de chambres de commerce de la FCCQ. Ainsi, les entreprises de partout au Québec bénéficieront de conseils pratiques et d'outils pour accélérer le passage du Québec à l'économie circulaire.

Toutes les informations relatives à la seconde cohorte de la tournée, ainsi que les liens d'inscription aux activités sont disponibles ici.

Pour maximiser les retombées de cette initiative, la FCCQ et le CERIEC sont heureux de pouvoir compter sur l'implication de partenaires déjà très actifs sur le terrain : RECYC-QUÉBEC, le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) et le réseau Synergie Québec, le Réseau des SADC et CAE, le Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD), coordonnateur national du Fonds Écoleader.

À la suite d'une première formation assurée par ces partenaires experts, les dirigeants d'entreprises et leurs équipes pourront participer à une série d'ateliers animés par le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) impliquant des intervenants issus de chacune des régions rencontrées. Les participants disposeront aussi d'informations concrètes sur le soutien financier et technique existant, ainsi que sur les solutions d'accompagnement à leur disposition dans leurs régions. En fin de parcours,

les participants pourront également bénéficier d'opportunités de maillages entre les porteurs d'initiatives (entreprises) et les intervenants locaux (accompagnateurs).

Citations

« Je suis très fier de cette première cohorte et de la réponse des entrepreneurs québécois, résolument déterminés à adopter ce modèle d'avenir. L'économie québécoise est circulaire à 3,5 %, le potentiel est donc immense! Notre tissu économique offre de nombreuses possibilités pour passer à une économie circulaire. En allant à la rencontre des entrepreneurs de toutes les régions du Québec c'est un pas de plus vers une économie plus verte, plus durable et résiliente face aux crises futures » - Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« L'économie circulaire propose plusieurs stratégies aux organisations pour relever leur défi d'en arriver à une utilisation plus responsable et plus efficiente de leurs ressources, tout en réduisant les impacts environnementaux de leurs activités. Cette tournée est donc une formidable occasion d'outiller davantage les entrepreneurs et les professionnels, de même que d'en savoir plus sur leurs besoins concrets pour perfectionner leur accompagnement et leur transition » - Daniel Normandin, directeur du CERIEC.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 13:35 et diffusé par :