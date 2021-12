Les jeux de loterie populaires « PICK » maintenant sur OLG.ca





Un plus grand nombre de vos jeux de loterie préférés sont maintenant exclusivement sur OLG.ca

TORONTO, le 6 déc. 2021 /CNW/ - Les Ontariens peuvent maintenant jouer aux jeux populaires offerts aux points de vente PICK-2, PICK-3 et PICK-4 sur OLG.ca et sur l'appli d'OLG.

OLG.ca est le seul site Web de jeu légal de l'Ontario et la plate-forme numérique qui jouit de la plus grande confiance des Ontariens. L'ajout des jeux PICK en ligne est l'une des nombreuses nouvelles offres numériques uniques que nous continuons de déployer sur OLG.ca. C'est également le seul site Web où vous pouvez jouer à un grand nombre de vos autres jeux de loterie préférés, comme LOTTO MAX et LOTTO 6/49.

Comme pour les jeux PICK vendus chez les détaillants, les joueurs ont toujours une chance de gagner un gros lot offert deux fois par jour dont le montant varie de 99 $ à 5 000 $. Si vous jouez aux jeux PICK en ligne, vos gains seront déposés directement dans le portefeuille de votre compte OLG.ca.

« Nous sommes véritablement axés sur nos joueurs, et c'est pourquoi nous voulons varier leurs expériences de jeu en ligne en ajoutant nos jeux PICK à OLG.ca, a indiqué Dave Pridmore, dirigeant principal, Numérique et Stratégie d'OLG. Si nos clients apprécient leur expérience de jeu en ligne, cela rend notre entreprise plus forte et améliore encore plus notre capacité à donner en retour aux Ontariens. »

Voyez ci-dessous les détails sur les jeux PICK- 2, PICK-3 et PICK-4 :

PICK-2 est le jeu de loterie quotidien le plus simple auquel vous pouvez jouer, et il vous permet de jouer vos deux chiffres préférés entre 00 et 99 pour courir la chance de gagner un gros lot pouvant atteindre 99 $.

PICK-3 est un jeu de loterie à tirage quotidien qui permet aux joueurs de jouer leurs trois chiffres préférés entre 000 et 999. Un gros lot approximatif constitué de la masse des lots est tiré deux fois par jour et correspond à 50 % des ventes totales pour le tirage en question ( ventes en magasin et en ligne ).

999. Un gros lot approximatif constitué de la masse des lots est tiré deux fois par jour et correspond à 50 % des ventes totales pour le tirage en question ( ). PICK-4 est un jeu de loterie à tirage quotidien qui permet aux joueurs de jouer leurs quatre chiffres préférés entre 0000 et 9999, soit dans l'Ordre ou dans le Désordre, et dont le gros lot peut atteindre 5 000 $. Les options dans l'Ordre et dans le Désordre sont aussi offertes à PICK-3.

9999, soit dans l'Ordre ou dans le Désordre, et dont le gros lot peut atteindre 5 000 $. Les options dans l'Ordre et dans le Désordre sont aussi offertes à PICK-3. Vous pouvez ajouter ENCORE aux jeux PICK-2, PICK-3 et PICK-4 pour seulement 1 $ de plus et avoir une chance supplémentaire de gagner jusqu'à 1 million de dollars.

Les joueurs des jeux PICK qui préfèrent l'expérience en magasin peuvent continuer à jouer chez leur détaillant de loterie préféré.

Les joueurs d'OLG.ca peuvent accéder à tout moment aux outils du programme de jeu responsable primé d'OLG, Jouez sensé, pour gérer leur activité en ligne et veiller à ce que le jeu demeure amusant. La totalité des profits provenant d'OLG.ca est réinvestie en Ontario pour bâtir des collectivités plus fortes et soutenir les priorités de la Province, comme les soins de santé. Vous devez être âgé de 19 ans ou plus pour jouer aux jeux de casino ou faire des mises sportives et de 18 ans ou plus pour jouer aux jeux de loterie sur OLG.ca.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards $ à la Province et aux résidents de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement, la prévention et la recherche liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Tout pour ici -- 100 % des profits d'OLG sont investis en Ontario.

