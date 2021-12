Goldman Sachs et le Forum financier international lancent un groupe de travail sur la finance écologique





GUANGZHOU, Chine, 6 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Goldman Sachs et le Forum financier international (IFF) ont lancé aujourd'hui un groupe de travail sur la finance écologique (« le groupe de travail »), à l'ouverture de la 18e réunion annuelle de l'IFF. Le groupe de travail fournira une plateforme permettant aux entreprises d'échanger et de développer des idées sur la meilleure façon de tirer parti des innovations de la finance écologique pour faire progresser la transition du monde vers une économie à faible émission de carbone.

Coprésidé par John Waldron, président et directeur de l'exploitation de Goldman Sachs, et Zhu Xian, vice-président et secrétaire général de l'IFF, le groupe de travail facilitera le dialogue sur l'action climatique entre les cadres supérieurs des entreprises internationales et les chercheurs des principales institutions, et conseillera et travaillera avec les responsables politiques pour renforcer la coopération en matière de finance verte entre les secteurs public et privé.

Le groupe de travail se concentrera également sur le rôle de la Chine dans l'obtention de résultats durables. Selon une étude de Goldman Sachs, la poursuite par la Chine de l'objectif « Net zéro » pourrait générer 16 000 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures d'ici à 2060, ainsi que 40 millions de nouveaux emplois nets pour le pays, tout en soutenant une croissance économique robuste.

« Nous devons passer de la science du changement climatique à l'économie du changement climatique, déployer ces technologies à grande échelle et faire en sorte qu'il soit plus facile pour les consommateurs de rechercher et d'opter pour des sources d'énergie plus vertes pour alimenter leur vie quotidienne », a déclaré Waldron. « De nombreuses entreprises qui nous rejoignent au sein du groupe de travail comptent parmi les investisseurs et les utilisateurs d'énergie les plus importants au monde... Leur participation à ce groupe donnera de l'élan aux efforts internationaux déjà en cours et contribuera à rendre ces efforts plus efficaces en partageant les leçons tirées de leurs décennies d'activités commerciales. »

« Nous partageons une vision commune vers le développement d'économies à faible émission de carbone, notamment la promotion d'un marché financier écologique solide et le renforcement du rôle de la finance dans la mise en oeuvre des processus mondiaux de développement durable », a déclaré Zhu Xian. « Ce groupe de travail réunira des représentants de haut niveau d'entreprises internationales de premier plan, notamment des banques et des institutions financières, et d'autres secteurs clés, tels que l'énergie et les transports, ainsi que des chercheurs de premier plan des États-Unis, de l'UE, du Royaume-Uni et de la Chine, dans le cadre d'un dialogue axé sur les solutions sur la meilleure façon de tirer parti de la finance écologique et des marchés de capitaux en tant qu'outils clés pour atténuer le changement climatique et assurer la transition vers une économie à faible émission de carbone. »

