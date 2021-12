Entente de partenariat régional en tourisme - Un appui de près de 318 000 $ pour soutenir la réalisation de projets touristiques dans la région de Laval





QUÉBEC, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, en collaboration avec Tourisme Laval, est heureux d'attribuer une aide financière de 317 956 $ pour appuyer la réalisation de dix projets de nature touristique dans la région de Laval.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, et la présidente-directrice générale de Tourisme Laval, Mme Geneviève Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La somme accordée provient du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022.

Citations :

« Le tourisme est un secteur économique très important pour Laval. Par sa proximité avec de grands centres urbains et de superbes territoires naturels, dont de nombreux parcs, la région possède des atouts indéniables pour se distinguer et attirer davantage de visiteurs. Les différents projets annoncés aujourd'hui y contribueront certainement. Notre gouvernement est heureux de soutenir les efforts de développement touristique de ces entrepreneurs dynamiques. C'est en continuant d'investir dans une offre touristique structurée à travers le Québec que nous demeurerons compétitifs lorsque le tourisme international reprendra à plus large échelle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je me réjouis que ces initiatives soient soutenues par notre gouvernement. Le renouvellement de l'offre touristique québécoise et les mesures mises de l'avant par notre industrie pour accueillir de façon sécuritaire les visiteurs d'ici ou d'ailleurs les incitera encore plus à séjourner dans la région et à profiter de ses nombreux attraits. Ces projets auront des retombées bénéfiques pour toutes les entreprises liées de près ou de loin au tourisme, ce qui est une excellente nouvelle! Je salue le travail de nos entrepreneurs : ils font de notre magnifique territoire un endroit toujours plus attrayant. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La belle région touristique de Laval regorge de propositions alliant les expériences urbaines et l'accès à la nature. Je suis très heureux du soutien accordé aux projets annoncés aujourd'hui, dont l'appui à deux organisations de la circonscription de Sainte-Rose : le Centre d'interprétation de l'eau et Le cube secret. Je félicite nos entreprises touristiques pour leur leadership et leur créativité, et je remercie Tourisme Laval pour son formidable travail de promotion et d'accompagnement de l'industrie! »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

« Tourisme Laval se réjouit de poursuivre son rôle en participant à la relance et au développement de l'industrie touristique locale à court et à moyen terme grâce au levier que représente l'Entente de partenariat régional en tourisme. Tous les projets financés reflètent le dynamisme des entrepreneurs lavallois et contribueront à attirer de nouveaux visiteurs ainsi qu'à générer des retombées économiques importantes sur le territoire. »

Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Organisme Projet Aide accordée Orchestre symphonique de

Laval Soutien au Festival classique hivernal, qui se tiendra

du 3 au 5 février 2022. 15 000 $ Centre d'interprétation de

l'eau (C.I.EAU) Réalisation d'une étude de faisabilité pour le

déploiement du C.I.EAU en Musée national de l'eau. 10 000 $ Centre d'interprétation des

biosciences Armand-Frappier Production permanente, de 2022 à 2032, de

l'exposition Santé tout le monde! 50 000 $ Le cube secret Renouvellement et modernisation des jeux d'évasion. 10 000 $ Groupe hôtelier

Grand château Implantation d'un système de communication interactif

avec les clients via les téléviseurs des chambres des

deux établissements de Groupe hôtelier

Grand château. 50 000 $ Ferme D'Auteuil Conception d'une plateforme Web visant la mise en

marché numérique (commercialisation et réservation) d'activités de visites

guidées, éducatives ou ludiques rehaussées au sein

des entreprises agrotouristiques de Laval. 47 956 $ Corporation de la salle

André-Mathieu - [co]motion Soutien à l'édition 2021 du festival LVL UP. 25 000 $ La centrale des artistes Soutien à la première édition du Festival MOSAÏQUE

Laval, qui s'est tenu du 25 au 28 août 2021. 10 000 $ Gestion hôtel Laval Aménagement du salon Wright, un espace de

rencontre prestigieux propice à la tenue de réunions de

travail, au sein du Grand hôtel Times, situé au Centropolis

de Laval. 50 000 $ Cosmodôme - Camp

spatial Canada Développement et renouvellement des animations et

de l'aspect muséal de la salle d'entraînement des astronautes. 50 000 $ Total

317 956 $

Rappelons que l'octroi d'une somme de 50 000 $ à l'organisme Centre de création Cavalia a été annoncé récemment dans le cadre de ce même volet de l'EPRT pour la région de Laval .

. Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités locales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

Les projets soutenus dans le cadre du volet 3 de l'EPRT doivent correspondre à l'une des sept catégories décrites ci-dessous. Les projets plus substantiels d'adaptation au nouveau contexte sanitaire sont également admissibles à chacune de ces catégories :

attraits, activités et équipements;



études;



structuration de l'offre touristique régionale;



hébergement;



festivals et événements;



services-conseils;



développement numérique d'une entreprise.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw?app=desktop

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 12:22 et diffusé par :