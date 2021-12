Un café, un don: 1 $ de chaque produit de la Collection maison McCafé® vendu en décembre sera versé à l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRMMD) du Canada*





McCafé invite les Canadiens à transformer un élément quotidien de leur routine matinale en une manifestation de soutien significative pour les familles de l'OMRM

TORONTO, le 6 déc. 2021 /CNW/ - McCafé® invite les Canadiens à participer à la campagne « un café, un don » en cette période des Fêtes.

Durant le mois de décembre, un dollar de chaque produit de la Collection maison McCafé vendu chez les détaillants participants et en ligne à Keurig.ca/fr/mccafe sera versé à l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada*. Cette campagne appuiera l'OMRM dans sa mission de garder les familles ensemble et près des soins de santé dont leur enfant malade a besoin.

Depuis son ouverture au Canada en 1981, il y a maintenant 40 ans, l'OMRM a aidé plus de 425 000 familles en leur offrant un deuxième chez-soi pendant que leur enfant reçoit des soins médicaux. Comme la majorité des Canadiens (65 %) habitent loin d'une ville dotée d'un hôpital pour enfants, l'OMRM répond à un besoin important en offrant aux familles vivant à l'extérieur de la ville un endroit où se loger à quelques pas de l'hôpital qui soigne leur enfant.

« Chacun de nos 33 programmes de l'OMRM à travers le Canada offre aux familles le confort familier de la maison, comme des repas chauds, un endroit où dormir, des installations de buanderie et la possibilité d'entrer en contact avec d'autres familles pour rendre leur séjour un peu plus facile, a déclaré Cathy Loblaw, chef de la direction, OMRM du Canada. Une partie de ce confort consiste à s'assurer qu'il y a des tasses de café McCafé à volonté pour les familles - leur offrant ainsi un moment de chaleur ou les aidant à se préparer à une journée à l'hôpital avec leur enfant. Nous sommes incroyablement reconnaissants à nos partenaires de McCafé et de Keurig Canada Inc., ainsi qu'aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays, d'appuyer nos familles en cette période des Fêtes et de contribuer à leur redonner un sentiment de normalité, au moment où elles en ont le plus besoin. »

Depuis 2019, 225 000 $ ont été recueillis grâce aux dons provenant de la vente de produits de la Collection maison McCafé pour appuyer les programmes de l'OMRM. Tout au long du mois de décembre, McCafé invite les Canadiens à unir leurs efforts et à transformer un élément quotidien de leur routine de café en une manifestation de soutien aux familles de l'OMRM. Pour chaque produit de la Collection maison McCafé acheté par les Canadiens, 1 $ sera donné, jusqu'à un maximum de 100 000 $. Cela représente un total de 595 nuitées dans un Manoir Ronald McDonaldMD pour les familles dans le besoin.

Fait à partir de grains arabica certifiés par la Rainforest Alliance et provenant à 100 % de sources éthiques, le café de la Collection maison McCafé offre le même goût riche, doux et délicieux que le café McCafé servi dans les restaurants McDonald's. Ainsi, le café que vous dégustez dans le confort de votre foyer est non seulement aussi savoureux, mais il vous procure également la satisfaction de donner en retour.

Pour en savoir plus sur la Collection maison McCafé et pour appuyer les familles de l'OMRM pendant les Fêtes, veuillez visiter les sites keurig.ca/fr/mccafe et https://www.rmhccanada.ca/fr.

*Pour chaque produit de café McCafé® acheté au détail du 2 au 29 décembre 2021, 1 $ sera versé à l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada, jusqu'à un maximum de 100 000 $.

SOURCE McCafé

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 12:21 et diffusé par :