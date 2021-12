Le gouvernement du Canada honore les lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada lors d'une cérémonie virtuelle en direct





GATINEAU, QC, le 6 déc. 2021 /CNW/ - Chaque jour, des bénévoles travaillent sans relâche pour soutenir les communautés et leur pays. Leur compassion et leur générosité sont des exemples de la résilience et de la force qui sont au coeur du Canada.

Demain, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Karina Gould, rendra hommage aux lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada 2020 lors d'une cérémonie virtuelle présentée en direct. Ces lauréats ont été sélectionnés parmi des centaines de candidatures reçues de partout au pays pour leurs contributions et leur bénévolat exceptionnels. L'événement accessible sera diffusé en direct le 7 décembre 2021 à 14 h (HNE) sur la chaîne YouTube d'Emploi et Développement social Canada, dans les deux langues officielles et avec interprétation simultanée en langue des signes.

Les Prix pour le bénévolat du Canada reconnaissent les leaders communautaires qui ont grandement contribué à améliorer la vie d'autres personnes. Les lauréats sont très actifs dans leur collectivité et inspirent les Canadiens à changer les choses en faisant du bénévolat.

Un appel de candidatures est ouvert, du 5 décembre 2021 au 4 mars 2022, pour proposer un candidat pour les Prix de 2021.

« L'histoire et les réalisations des lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada de 2020 sont plus qu'inspirantes. C'est un honneur de souligner et de célébrer leurs réussites. Je tiens aussi à remercier chaleureusement tous les bénévoles d'un océan à l'autre. Leur esprit de communauté et leur dévouement ont été particulièrement appréciables et essentiels pour beaucoup d'entre nous pendant la pandémie. »

- L'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

L'appel de candidatures de 2020 s'est déroulé du 6 août au 30 septembre 2020; 289 candidatures ont été reçues.

Le Prix national Thérèse- Casgrain pour l'engagement de toute une vie est remis à une personne qui s'est consacrée au bénévolat pendant au moins 20 ans. Les 20 prix régionaux sont remis à cinq lauréats régionaux dans chacune des catégories suivantes : Leader émergent, Leadership d'entreprise, Leadership communautaire et Innovation sociale.

Les lauréats peuvent être des bénévoles, des groupes de bénévoles, des entreprises socialement responsables, des entreprises sociales ou des organismes sans but lucratif.

