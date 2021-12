Avis aux médias - Pont Samuel-De Champlain : Illumination spéciale pour la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes





MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW/ - Du coucher du soleil jusqu'à 1 h ce soir, le pont Samuel-De Champlain se couvrira de blanc et de violet foncé.

« Ce soir, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé pour honorer la mémoire des 14 femmes assassinées lors de la tuerie de l'École Polytechnique de Montréal en 1989 et appuyer l'appel national contre la violence faite aux femmes. Le besoin d'un meilleur soutien s'est fait sentir encore davantage durant les 20 derniers mois. Notre gouvernement s'engage à adopter des mesures fortes pour assurer la sécurité et le bien-être de toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. »

-- Rachel Bendayan, députée d'Outremont (Québec)

