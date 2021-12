Début de la campagne mondiale de promotion de la ville poétique de Taizhou via l'initiative "Quatre saisons de convivialité"





La campagne mondiale de promotion de la ville poétique de Taizhou via l'initiative "Quatre saisons de convivialité", organisée par la chaîne CRI Jiangsu, vient d'être officiellement lancée. Le printemps reverdit la rive sud du fleuve Yangtze avec des senteurs de pêches et de saules; l'été décore 150 km de rives du fleuve et 10 000 mu de bassins de lotus; l'automne orne tout lieu de fleurs de riz et de Ginkgos dorés; et l'hiver est la meilleure période pour nourrir les semences.

Scènes printanières

Les bourgeons de colza commencent à apparaître en mars. Dans le site pittoresque de Xinghua Qianduo, regardez autour de vous toutes ces fleurs pleines de vitalité. Taoyuan porte le nom de pêche, en raison de la présence d'environ 3 600 fleurs de pêcher regroupant plus de 100 espèces. Sur le site du Taizhou Vocational and Technical College, les pétales de fleurs de cerisier volent au vent, tandis que dans le jardin du Pavillon Wenchang du centre-ville ils viennent agrémenter les bâtiments historiques. Des deux côtés du lac Qin bourgeonnent de nouvelles pousses de saule, conférant au paysage une touche de couleur verte précoce.

Beauté estivale

Taizhou a procédé à une reforestation sur 36 000 mu. La route People East Road, sur la rive, se prête désormais l'équitation. Elle possède la réputation de Route des Amoureux. Dans la ville de Lizhong, la forêt aquatique est la plus vaste forêt écologique artificielle de toute la province. A Xuanbao, l'ancien parc de la forêt de Ginkgos, avec plus de 3 800 arbres centenaires, possède des éléments végétaux charnus et offre, en été, d'intenses zones d'ombre. Elle fait le bonheur des photographes, qui s'y déplacent en nombre. Le site pittoresque de l'étang aux lotus de Xinghua Wanmu couvre 1 200 hectares de feuilles de lotus d'un seul tenant.

Charme automnal

A Taizhou, à l'automne, la nature se pare de ses plus belles couleurs. Plus de 1 000 mu de soucis dans la zone centrale du site pittoresque de Xinghua Qianduo s'empressent de fleurir. C'est le moment idéal pour admirer l'océan de tournesols dans le village de Fengjia, la localité de Xilai et la ville de Jingjiang. En vous promenant dans les rues de Taizhou, vous observerez des fruits rouges sur chaque savonnier.

Préservation hivernale

Au début de l'hiver, tout est préservé. Les petits pains à la chair de crabe du Jingjiang sont cuisinés depuis environ 200 ans. Une fois étuvée, leur chair devient blanche comme de la neige et parfaitement claire, pratiquement transparente et à la peau très fine.

La source d'eau thermale Sanyuan, une rareté en Chine, émerge de 1 800 mètres de marécages avec 50 bassins distincts répartis parmi les fleurs et les arbres, offrant une occasion de baignade raffinée.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 11:30 et diffusé par :