Alibaba Group annonce la succession de son directeur financier





Alibaba Group Holding Limited (NYSE : BABA et HKEX : 9988, « Alibaba » ou « Alibaba Group ») a annoncé aujourd'hui que Toby Xu, directeur financier adjoint, succèdera à Maggie Wu en tant que directeur financier de la société, avec prise d'effet le 1er avril 2022. Maggie continuera en tant que partenaire dans le partenariat Alibaba et servira à titre de directrice exécutive au sein du conseil d'administration d'Alibaba.

« Maggie a apporté des contributions exceptionnelles qui ont joué un rôle déterminant dans le succès d'Alibaba à ce jour. Depuis son arrivée au sein d'Alibaba il y a presque quinze ans, Maggie a contribué à diriger avec succès trois introductions en bourse de la société en tant que directrice financière : Alibaba.com sur la bourse de Hong Kong en 2007, et Alibaba Group Holding sur la bourse de New York en 2014 et sur la bourse de Hong Kong en 2019. Elle a bâti et développé une équipe financière avec des capacités et des réalisations inégalées, et a été notre pierre angulaire dans la poursuite des stratégies et du développement commercial d'Alibaba. Maggie est toujours calme et imperturbable, quels que soient les hauts et les bas des marchés financiers mondiaux et du macro environnement. Elle est humble et résiliente, et a été ma plus proche partenaire et irremplaçable au fil des années », a déclaré Daniel Zhang, président et PDG d'Alibaba Group. « À l'avenir, Maggie mettra à profit son expérience approfondie pour soutenir Alibaba de nouvelles façons. Nous allons continuer de bénéficier de ses conseils et de ses perspectives dans son rôle continu en tant que membre du conseil d'administration d'Alibaba. »

« Nous sommes axés sur le long terme, et la succession au sein de notre équipe de direction vise toujours à faire en sorte qu'Alibaba soit plus robuste et mieux placée pour l'avenir », a ajouté M. Zhang. « Toby a rejoint Alibaba en provenance de PwC il y a trois ans et a été nommé directeur financier adjoint du groupe en juillet 2019. Il a vite démontré ses solides capacités et son leadership en réponse à l'évolution constante de notre entreprise. Il a pris des responsabilités croissantes qui ont fini par inclure nos investissements stratégiques, en plus de notre gestion et de nos opérations financières. Nous sommes certains que Toby est la personne idéale pour servir en tant que nouveau directeur financier du groupe et, de concert avec l'équipe de direction de base, il dirigera notre équipe vers notre prochain succès. »

« L'annonce de la transition du directeur financier d'Alibaba faite aujourd'hui est l'aboutissement d'une préparation approfondie pendant de nombreuse années et fait partie du plan de relève de la direction d'Alibaba. Les marchés auront toujours des hauts et des bas, mais les objectifs à long terme d'Alibaba sont ambitieux. Nous sommes dans une course de relais et il nous faut de nouvelles générations de talent pour faire avancer la société. Je fais encore plus confiance à Toby que je ne me faisais confiance lorsque j'ai accepté le poste de directeur financier il y a de nombreuses années. Je suis certaine que Toby, grâce à ses capacités professionnelles et ses compétences en leadership, conjointement avec Daniel et l'équipe de direction de base, guidera avec succès notre équipe dans l'avenir », a déclaré Maggie Wu, directrice financière d'Alibaba Group.

Toby a rejoint Alibaba en juillet 2018 et a été nommé directeur financier adjoint en juillet 2019. Avant de rejoindre Alibaba Group, Toby était associé pendant 11 ans chez PricewaterhouseCoopers, une société qu'il a intégrée en 1996. Il est administrateur du Sun Art Retail Group, de Lianhua Supermarket Holdings et du Red Star Macalline Group. Toby a obtenu une licence de physique de l'Université Fudan de Shanghai, en Chine, en 1996. Il est membre de l'Institut chinois des experts comptables.

À propos d'Alibaba Group

La mission d'Alibaba Group consiste à faciliter les affaires partout dans le monde. La société entend bâtir l'avenir de l'infrastructure du commerce. Sa vision est que les clients se rencontrent, travaillent et vivent chez Alibaba, et qu'Alibaba soit une bonne entreprise qui perdurera au moins 102 ans.

