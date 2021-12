Avis aux médias - Célébrations internationales du centenaire de Jean Paul Riopelle en 2023 : La Fondation Riopelle dévoile son ambitieuse programmation officielle





MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - À moins d'un an du lancement des célébrations entourant le 100e anniversaire de naissance de l'artiste canadien de renommée mondiale Jean Paul Riopelle, la Fondation Jean Paul Riopelle dévoilera, ce mercredi 8 décembre 2021 à 11h00, les projets phares d'une programmation d'une ampleur inédite et qui s'annonce riche et hautement diversifiée.

Les représentants des médias sont ainsi conviés à un événement de presse à grand déploiement qui se tiendra au quartier général des 7 Doigts de la main et qui fera notamment place à des prestations artistiques donnant un avant-goût des festivités grandioses qui se dérouleront dès l'automne 2022 et tout au long de l'année 2023.

Animé par Geneviève Borne, l'événement se tiendra en présence de plusieurs dignitaires et mécènes de la Fondation Riopelle ainsi que de représentants des prestigieuses organisations culturelles partenaires des célébrations du centenaire de l'artiste, dont les projets rassembleront une vaste gamme de disciplines artistiques au Québec, au Canada comme ailleurs dans le monde.

QUOI : Dévoilement des grands projets à portée nationale et internationale, de la thématique des célébrations et de la composition du comité international des célébrations du centenaire de Jean Paul Riopelle



QUAND : Le mercredi 8 décembre 2021, 11 h 00

(Arrivée des médias à partir de 10 h 30)



OÙ : Quartier général des 7 Doigts de la main

2111, boulevard Saint-Laurent

Montréal (Québec) H2X 2T5

(Arrivée par l'entrée principale)

N.B. : Conformément aux mesures sanitaires actuellement en vigueur au Québec, la présentation d'un passeport vaccinal sera exigée à l'entrée de l'édifice et le port du masque sera obligatoire en tout temps à l'intérieur de l'immeuble.

Pour les représentants des médias ne pouvant être présents pour l'occasion, l'événement sera également retransmis en direct via la page Facebook de la Fondation Riopelle : www.facebook.com/fondationriopelle

À propos de la Fondation Jean Paul Riopelle

Imaginée par Riopelle dès les années 1960 et fondée en 2019 par un groupe de philanthropes canadiens, soit Michael J. Audain, O.C., O.B.C., Yseult Riopelle, Pierre Lassonde, C.M., G.O.Q., André Desmarais, O.C., O.Q., l'honorable Serge Joyal, CP, OC, OQ, MSRC, Ad.E ainsi que John R. Porter, CM, OQ, C.LH, O.AL, MSRC, Ph.D., la Fondation Jean Paul Riopelle a pour mission de célébrer et perpétuer la vision et l'oeuvre de Riopelle au Canada et dans le monde entier, de soutenir et inspirer les artistes de la relève en arts visuels, d'encourager l'exploration et l'expérimentation en matière de création, et d'en promouvoir l'enseignement et l'apprentissage. La Fondation agit également à titre de centre de recherche et d'analyse en matière de documentation, publication et discours relatifs à l'oeuvre de Jean Paul Riopelle. L'année 2023 marquera le centenaire de Jean Paul Riopelle, animée d'un audacieux programme de célébrations déployées au Canada et à l'international.

www.fondationriopelle.com

Facebook: facebook.com/FondationRiopelle | Twitter: @FdnJPRiopelle | Instagram: @fdnriopelle

