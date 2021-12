La Gestion de patrimoine Scotia sera commanditaire de l'omnium de golf du Chili





Joaquín Niemann, golfeur de la PGA, portera les couleurs de la Gestion de patrimoine Scotia

La Banque Scotia annonce un partenariat stratégique avec la fédération chilienne de golf

SANTIAGO, Chili et TORONTO, le 6 déc. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia (TSX : BNS) a annoncé aujourd'hui qu'elle devient le commanditaire en titre de l'Omnium du Chili Gestion de patrimoine Scotia. Cet événement du PGA Tour Latinoamérica aura lieu du 6 au 12 décembre 2021 à Vitacura, en banlieue de Santiago. Aux termes du nouvel accord de commandite d'une durée de trois ans, la Banque acquiert, à titre de commanditaire en titre, les droits de dénomination exclusifs (secteur financier), le droit de présenter sa marque sur les lieux et à la télévision, ainsi que le droit d'organiser des activités et des expériences à l'intention de ses clients.

La Banque Scotia a également établi une relation d'affaires avec la fédération chilienne de golf et Joaquín Niemann, vainqueur du PGA Tour et membre de l'équipe internationale de la Coupe des présidents 2019, joueur numéro 1 du Chili et 30e joueur au monde. Dans le cadre de cette commandite, M. Niemann utilisera, lors des tournois, un sac de golf sur lequel le logo de la Gestion de patrimoine Scotia sera bien en évidence et il participera à des expériences exclusives réservées aux clients qui auront lieu durant le nouvel omnium.

« La Banque Scotia est fière de s'associer au PGA Tour pour organiser l'Omnium du Chili Gestion de patrimoine Scotia et offrir à ses clients au Chili et dans tous les pays de l'Alliance du Pacifique la possibilité d'assister à cet événement de premier plan, a déclaré Ignacio Ruiz-Tagle, vice-président, Gestion de patrimoine Scotia au Chili. Cette nouvelle commandite s'ajoute à la longue feuille de route de la Banque Scotia, qui appuie depuis longtemps des clubs et des événements de football dans des pays de l'Alliance du Pacifique. Nous sommes impatients de continuer à soutenir des événements qui comptent pour nos clients et de leur offrir des expériences uniques. »

« Nous sommes très fiers que la Gestion de patrimoine Scotia se joigne à nous comme commanditaire en titre de l'Omnium du Chili Gestion de patrimoine Scotia, présenté par Volvo, a déclaré Todd Rhinehart, directeur général du PGA Tour Latinoamérica. L'arrivée de la Banque Scotia dans notre famille de partenaires grandissante témoigne de l'expansion continue du sport et de notre circuit dans la région. Il nous tarde de constater le succès et la croissance de ce partenariat, alors que nous donnons le coup d'envoi de notre deuxième événement de la saison sur l'un des parcours les plus remarquables d'Amérique latine. »

« De plus, nous sommes très heureux d'avoir pour ambassadeur de la Banque Joaquín Niemann, golfeur chilien de la PGA, a ajouté M. Ruiz-Tagle. Joaquín est connu pour sa cadence de jeu rapide et ses oiselets qui épatent la galerie. Il charme les spectateurs du PGA Tour depuis des années. Nous sommes fiers qu'il arbore les couleurs de la Gestion de patrimoine Scotia sur son sac lors des tournois, et nous sommes impatients de l'appuyer dans sa conquête des classements. »

« Je suis fier de porter la marque de la Gestion de patrimoine Scotia à l'occasion de l'inauguration de l'Omnium du Chili Gestion de patrimoine Scotia et j'ai hâte d'entamer une saison gagnante du PGA Tour, a déclaré Joaquín Niemann, qui a remporté le tournoi Military Tribute at Greenbrier de 2019 avec une avance de six coups. Je suis admiratif des liens que la Banque Scotia entretient depuis longtemps avec les pays de l'Alliance du Pacifique et c'est un honneur pour moi d'être l'ambassadeur de la Banque Scotia dans ces pays. »

Le lundi précédant l'événement, la Gestion de patrimoine Scotia organisera une compétition Pro-Am dans le cadre de laquelle 40 clients pourront jouer sur le parcours du championnat avant le tournoi. M. Niemann sera présent et participera à l'activité en leur compagnie.

La dernière édition de ce tournoi organisé par le PGA Tour Latinoamérica remonte à 2019; John Somers avait été déclaré vainqueur au Club de Golf Mapocho. Le tournoi a été au calendrier du PGA Tour Latinoamérica à cinq reprises (en 2013-2015 et en 2018-2019).

La Gestion de patrimoine Scotia repose sur une équipe d'experts locaux et à l'échelle mondiale qui fournissent des conseils et des services complets de courtage en gestion de patrimoine à leurs clients en tenant compte de toutes les facettes de leur vie, comme leur famille, leur entreprise et leur avenir. La Gestion de patrimoine Scotia conjugue la vision du client avec l'expertise de l'équipe en gestion de patrimoine internationale, afin de proposer une approche globale de la gestion de patrimoine reposant sur un travail d'équipe.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos du PGA Tour Latinoamérica

Le PGA Tour Latinoamérica est un circuit de golf professionnel créé en 2012 par le PGA Tour, en collaboration avec des promoteurs, des clubs de golf et des fédérations nationales de golf d'Amérique latine. Lors de la saison inaugurale de 2012, 11 tournois ont eu lieu dans sept pays d'Amérique latine. Pour 2021-2022, le PGA Tour a pour objectif d'organiser 12 événements dans sept pays.

Tout au long de la saison, les joueurs s'affronteront pour remporter la Totalplay Cup, qui permet au vainqueur de progresser sur le circuit Korn Ferry. Les quatre autres golfeurs classés parmi les cinq premiers obtiendront également leur place au circuit Korn Ferry. Le nouveau logo du circuit est à l'image de la campagne de marketing et inclut le slogan « The path to the PGA Tour starts here. » (Le chemin vers le PGA Tour commence ici).

