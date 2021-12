AVIS AUX MÉDIAS - Une coalition de groupes communautaires et d'organisations syndicales lance une campagne pour un salaire minimum à 18$ l'heure





MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à un point de presse d'une coalition de groupes de lutte contre la pauvreté et de défenses des non-syndiqués ainsi que d'organisations syndicales (CSN, FTQ, CSD, APTS, SFPQ, SPGQ, Collectif pour un Québec sans pauvreté, Front de défense des non-syndiquéEs, Centre des travailleurs immigrants) pour le lancement de la campagne pour un salaire minimum à 18 $ l'heure.

Pour le mouvement syndical et les organisations communautaires québécois, le salaire minimum doit être haussé à 18 $ l'heure, et ce, afin d'assurer qu'un travailleur ou qu'une travailleuse puisse sortir de la pauvreté et vivre plus dignement. La coalition Minimum 18 $ demande au gouvernement de François Legault de tenir compte des réalités économiques actuelles lors de l'annonce relative à la prochaine hausse du salaire minimum, attendue dans les jours à venir.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Lancement de la campagne sur le salaire minimum de la

coalition Minimum 18 $



Date : 7 décembre 2021



Heure : 10 h 30



Où : Devant le Centre social et communautaire de La Petite-

Patrie, 6839, rue Drolet, Montréal (Québec) H2S 2T1



Seront présents: Denis Bolduc, FTQ; Caroline Senneville, CSN; Luc Vachon,

CSD; Émilie Charbonneau, APTS; Christian Daigle, SFPQ;

Virginie Larivière, Collectif pour un Québec sans pauvreté;

Mélanie Gauvin, FDNS; Cheolki Yoon, CTI

Aussi, des travailleuses et travailleurs de différents secteurs seront présents afin de témoigner de la réalité d'une vie avec un salaire de moins de 18 $ l'heure.

D'autres organisations syndicales et communautaires sont appelées également à joindre la coalition au cours des prochains jours.

Veuillez noter que les représentants des organisations de la coalition Minimum 18 $ seront disponibles pour des entrevues individuelles.

SOURCE FTQ

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 10:23 et diffusé par :