Les chercheurs et experts de l'Arctique se réunissent virtuellement pour la réunion scientifique annuelle d'ArcticNet 2021





QUÉBEC, 06 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ArcticNet est ravi d'accueillir virtuellement sa 17e réunion scientifique annuelle (ASM2021) du 6 au 10 décembre 2021. L'ASM2021 accueille des chercheurs, des étudiants, des Inuits, des habitants du Nord, des décideurs et des parties prenantes de tout le Nord pour aborder les nombreux défis et opportunités environnementaux, sociaux, économiques et politiques qui émergent du changement climatique et de la modernisation de l'Arctique.



Étant l'un des plus grands rassemblements de recherche arctique au monde, l'ASM2021 est la plaque tournante de l'excellence de la recherche arctique et nordique et du partage des connaissances au Canada. Cette année, des chercheurs renommés de tous les domaines de la recherche nordique présenteront des résultats, des projets et des leçons apprises dans le cadre de cinq panels pléniers d'experts, avec 23 conférenciers pléniers de classe mondiale, 56 sessions thématiques, 200 présentations orales et plus de 150 affiches de recherche. Les présentations proviennent d'un éventail de chercheurs et d'experts universitaires, gouvernementaux, nordiques, autochtones et inuits. Cette conférence est l'occasion d'entendre les histoires des leaders de la recherche dans le contexte d'un Arctique qui change rapidement.

L'ASM2021 crée également un espace pour célébrer l'innovation, l'inclusion et l'excellence de la recherche à travers sa cérémonie de remise des prix. La remise des prix aura lieu le vendredi 10 décembre à partir de 12 h 30 et comprendra les prix suivants

Prix de l'affiche étudiante, commandité par Oceans Networks Canada, Canadian Science Publishing et Sentinel North

Le prix David Thomas pour les affiches d'étudiants en recherche sur les changements climatiques, commandité par Lighthouse Brewing.

Le prix du partenariat d'excellence inuit et le prix de reconnaissance inuit. Le prix de la science nordique et la médaille du centenaire de Polar Knowledge Canada. Le prix du mentorat de l'association étudiante ArcticNet et APECS Canada.

Faits en bref

QUOI : Réunion scientifique annuelle d'ArcticNet 2021

OÙ : Accueilli virtuellement : plateforme de conférence

QUI : La liste complète des présentateurs est disponible sur notre site web et sur la plateforme de conférence.

Plus de 1000 participants

297 (29%) habitants du Nord

habitants du Nord 271 Étudiants

Étudiants 17 pays

QUAND : Du 6 au 10 décembre 2021

9 h 30 à 17 h 30 HNE 6 décembre

10 h 30 à 16 h 15 HNE du 7 au 9 décembre

10 h 45 à 14 h 00 le vendredi.



Citations

« La réunion scientifique annuelle d'ArcticNet est la plaque tournante de l'excellence de la recherche dans l'Arctique et le Nord et du partage des connaissances au Canada. Cette semaine rassemble la communauté de recherche arctique pour favoriser la collaboration, partager les résultats de recherche et célébrer l'excellence de la recherche arctique. »

Dr. Christine Barnard, Directrice exécutive, ArcticNet



« ArcticNet travaille d'arrache-pied pour s'assurer que le Canada demeure un chef de file mondial dans le domaine de la science arctique, mais que nous le faisons à notre façon. Et notre façon inclut la pleine reconnaissance de l'autodétermination dans la recherche et le leadership autochtone dans la recherche. »

Dr. Jackie Dawson, co-directrice scientifique, ArcticNet



« C'est impossible de travailler seul dans l'Arctique. La collaboration au sein d'un réseau vaut bien plus que la somme des parties qui le composent. ArcticNet représente un véritable réseau arctique pancanadien et cette conférence rassemble le réseau d'une manière importante. »

Dr. Philippe Archambault, Co-Scientific Director, ArcticNet



« Nous avons été vraiment heureux de voir le développement de la relation entre la communauté universitaire et scientifique, le gouvernement, l'industrie et les Inuits sur un chemin partagé vers l'autodétermination des Inuits dans la recherche, et un chemin partagé vers toute la science arctique. »

Natan Obed, Président d'Inuit Tapiriit Kanatami



« Cette réunion a lieu à un moment crucial dans les efforts déployés pour atténuer les effets des changement climatiques. Je n'ai pas besoin de vous dire que le Nord devra faire face, et a déjà fait face aux répercussions des changement climatique plus que toute autre région du pays. »

L'Honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord

