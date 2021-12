Expleo annonce l'acquisition d'Assystem Care et se renforce dans les Sciences de la vie et la Chimie





PARIS, 6 décembre 2021 /PRNewswire/ --Expleo, acteur mondial de l'ingénierie, de la technologie et du conseil, annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition de l'activité d'Assystem dédiée aux Sciences de la vie et la Chimie pour un montant de 28 millions d'euros. Assystem Care, dont le chiffre d'affaires 2021 est estimé à 39 millions d'euros, comprend aujourd'hui près de 400 salariés en France, Belgique et Suisse. Avec cette acquisition, Expleo fait croître ce secteur d'activité qui devient ainsi son cinquième en termes de chiffre d'affaires.

Bénéficiant de 30 ans d'expertise dans la santé et les sciences de la vie, Assystem Care accompagne les grands groupes industriels mondiaux qui développent des médicaments, biomédicaments, dispositifs médicaux, diagnostics, agri-agro, chimie fine, cosmétiques, etc., en leur proposant des services de conformité, de qualité et de qualification-validation. Son offre intègre l'ingénierie de bout en bout, la gestion de la qualité et de la performance à travers tout le cycle industriel.

Ses équipes de près de 400 salariés, majoritairement situés en France, mais aussi en Belgique et en Suisse, devraient générer en 2021 un chiffre d'affaires de l'ordre de 39 millions d'euros. L'acquisition par Expleo de l'activité Assystem Care sera effective au 1er janvier 2022.

Grâce à cette acquisition, Expleo se positionne comme un acteur incontournable d'une industrie d'avenir

Depuis plusieurs années, Expleo applique déjà son expertise en ingénierie et en digital aux domaines de la santé et du médical, comptant déjà parmi ses clients des grands noms de la pharmacie, des Biotech, de la MedTech et du diagnostic in vitro.

L'acquisition d'Assystem Care permet donc à Expleo d'intégrer des équipes aux compétences complémentaires capables d'intervenir sur l'intégralité de la chaîne de valeur industrielle de ses clients.

En effet, si Expleo est en pointe sur des activités IT/digital relatives au PLM (Product LifeCycle Management), à la Data Science, la réalité virtuelle, l'automatisation ou la robotisation des systèmes et des activités liées à la fabrication et à la chaîne de production, les équipes d'Assystem Care apportent leurs compétences spécifiques en matière de conformité, de qualité et de qualification-validation.

Cette acquisition n'aura aucun impact sur les projets clients en cours et permettra à terme de créer de nouvelles synergies pour les accompagner dans d'autres projets d'envergure, avec une couverture géographique internationale.

Par cette acquisition qui s'intègre dans le cadre de la feuille de route stratégique initiée en 2020 par son CEO, Rajesh Krishnamurthy, Expleo accélère son développement et se diversifie dans des secteurs porteurs.

Pour Rajesh Krishnamurthy, CEO d'Expleo, « Cette acquisition est une formidable opportunité pour Expleo. Dans un contexte d'innovations continues dans le secteur des Sciences de la vie et de la Chimie, la combinaison des compétences en transformation digitale d'Expleo, de la connaissance sectorielle et des expertises réglementaires d'Assystem Care sera créateur de valeur pour les clients que nous pourrons accompagner partout dans le monde. Pour nos équipes, cette acquisition s'inscrit dans une logique de continuité, Expleo et Assystem partageant une histoire, des valeurs et une culture d'entreprise communes. »

Dominique Louis, CEO d'Assystem d'ajouter : « Nous sommes très heureux que cette opération se fasse avec Expleo dont Assystem est actionnaire*. En effet, Expleo saura offrir un cadre parfait aux équipes pour qu'elles puissent continuer à développer leur savoir-faire unique, tout en élargissant leurs offres de service. Avec Expleo, nous avons trouvé le bon acquéreur qui saura accompagner les acteurs de ce marché tout au long de leur cycle industriel. »

* Assystem est actionnaire d'Expleo à hauteur de 39 %.

Contact médias

Bérengère Grenier ? bgrenier@reputationsquad.com

À propos d'Expleo

Acteur global de l'ingénierie, de la technologie et du conseil, Expleo accompagne ses clients dans la transformation de leurs activités et dans leur recherche d'excellence opérationnelle afin d'assurer, ensemble, leur avenir.

Expleo s'appuie sur plus de 40 ans d'expérience dans le développement de produits complexes, l'optimisation des processus de fabrication et la qualité des systèmes d'information. Expleo met sa forte connaissance sectorielle et son expertise dans des domaines variés tels que l'ingénierie de l'IA, la digitalisation, l'hyper-automatisation, la cybersécurité ou encore la science des données au service de sa mission : doper l'innovation à chaque étape de la chaîne de valeur.

Groupe responsable, Expleo s'engage à placer l'éthique et la diversité au centre de ses pratiques, ainsi qu'à oeuvrer pour une société plus durable et plus sûre.

Expleo s'appuie sur 15 000 collaborateurs hautement qualifiés qui fournissent des solutions à forte valeur ajoutée dans 30 pays. Le groupe réalise un chiffre d'affaires annuel d'un milliard d'euros*.

Pour plus d'informations : expleogroup.com

Suivez @ExpleoGroup sur Twitter et LinkedIn

*chiffre d'affaires estimé pour 2021

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1696619/Expleo_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 09:13 et diffusé par :