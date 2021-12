Gros plan sur la Conférence mondiale 2021 sur la culture scientifique : la culture scientifique pour un avenir vert





La Conférence mondiale sur la culture scientifique (WCSL) 2021 a débuté à Pékin le 30 novembre dernier. Lors de la conférence, des décideurs éminents, des scientifiques de haut niveau, des universitaires de renom, ainsi que des dirigeants et des représentants d'organisations scientifiques et technologiques clés (notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le Conseil international des sciences, la Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs et l'Académie mondiale des sciences pour l'avancement de la science dans les pays en développement), ont débattu sur le thème de « La culture scientifique pour un avenir vert ».

Les sujets abordent l'amélioration de la culture scientifique du grand public et la promotion d'une transformation durable à faible émission de carbone. Les participants ont échangé des idées, des constats et des expériences pour une science au service du développement durable et la promotion d'un mécanisme de communication et de partenariat efficace visant à améliorer la culture scientifique du grand public à l'échelle mondiale.

La conférence est parrainée par l'Association chinoise pour la science et la technologie (CAST). Le vice-président directeur et secrétaire général du secrétariat de la CAST, Zhang Yuzhuo, a souligné dans son commentaire virtuel, que le développement durable est une révolution qui transforme la perception humaine des concepts et des modèles de développement actuels. La science et la technologie sont les piliers du développement durable. La sensibilisation du grand public à l'environnement ainsi que des compétences accrues en matière de protection de l'environnement sont également le fondement du développement durable.

Le sujet de la culture scientifique et du développement durable a suscité des échanges de vues ainsi que des discours liminaires au sein des participants à la conférence.

Mme Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a partagé les résolutions importantes adoptées lors de la COP26. Elle a mis en relief le rôle essentiel joué par la culture scientifique dans le développement durable pour les politiques publiques et le changement de comportement des citoyens en tant qu'élément primordial pour libérer tout le potentiel de l'Accord de Paris.

Lors de la WCSL 2021, entre le 1er et le 3 décembre, les six forums thématiques suivants ont été organisés selon cet ordre :

- Instruire les jeunes talents pour un avenir meilleur

- Soutenir une reprise résiliente et inclusive : travailler ensemble pour un avenir meilleur

- Informer le grand public sur la science et le développement durable

- Améliorer la santé en milieu urbain ainsi que la culture scientifique grand public

- Optimiser la culture scientifique grand public ainsi que l'innovation scientifique et technologique

- Atteindre l'équité à l'échelle mondiale en matière de culture scientifique grand public

Les experts représentés à la WCSL soutiendront de plus en plus les efforts mondiaux pour décarboner tous les aspects de la vie quotidienne et développer une économie verte. Cette conférence vise à devenir une plateforme d'échange et de coopération internationale à la fois complète et de haut niveau pour favoriser l'amélioration de la culture scientifique grand public, répondre efficacement aux défis mondiaux liés à la science, à la technologie et au développement social, et assurer un développement durable de l'humanité.

Un ensemble de vidéos de la conférence a été publié sur YouTube. De courtes vidéos d'entretiens avec des invités de renom visant à partager l'esprit et les moments forts de la conférence, ainsi que promouvoir l'importance de la culture scientifique grand public et du développement vert pourront être visionnées.

D'autres vidéos présentent un ensemble d'enregistrements en direct de la conférence, les grands axes des démarches des experts de l'industrie, des présentations de projets de partenariat et des aperçus de la cérémonie de remise des prix. Ces vidéos mettent en évidence l'intérêt et l'ambition portés par la conférence et faciliteront la concrétisation du thème de cette conférence, « La culture scientifique pour un avenir vert ».

N'hésitez pas à visionner l'ensemble des vidéos de la WCSL 2021 ; veuillez cliquer ici pour ouvrir YouTube.

