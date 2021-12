TELUS annonce la vente de sa division de solutions en finance à Dye & Durham pour 500 millions de dollars





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 06 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (TSX : T; NYSE : TU), chef de file dans le secteur des communications et des technologies de l'information, a annoncé aujourd'hui la vente de sa division de solutions en finance à Dye & Durham, grand fournisseur de logiciels et d'outils technologiques infonuagiques conçus pour améliorer l'efficacité et accroître la productivité et destinés au domaine juridique, au milieu des affaires, aux administrations gouvernementales ainsi qu'aux institutions financières. La date de clôture de la transaction est aujourd'hui, le 6 décembre 2021.



« Notre équipe est depuis longtemps un partenaire de confiance des principales institutions financières au Canada et a fourni des solutions fiables afin d'aider la communauté d'affaires à maximiser le potentiel de la technologie pour transformer et faire avancer sa mission fondamentale grâce à la numérisation, souligne Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Dye & Durham partage notre passion pour l'excellence du service à la clientèle, comme en témoigne la loyauté de ses nombreux clients. L'entreprise attache également une grande importance à l'engagement et au développement du capital humain. Nous avons donc la conviction que nos membres de l'équipe ainsi que l'évolution des services financiers seront entre de bonnes mains, et nous leur souhaitons le plus grand des succès pour l'avenir. »

Le produit net de la transaction sera utilisé pour engager des investissements stratégiques de croissance, notamment la connexion d'un plus grand nombre de foyers et d'entreprises à notre réseau primé TELUS PureFibre, la construction de notre réseau 5G ainsi que le soutien de nouveaux secteurs de croissance, comme nos offres aux petites et moyennes entreprises, et les divisions TELUS Santé et TELUS Agriculture. Le produit net de la vente servira également au remboursement de la dette. TELUS fournira des services de transition opérationnelle à Dye & Durham pour un maximum de 24 mois après la transaction pour assurer un transfert fluide des activités.

TELUS et Dye & Durham ont conclu un protocole d'entente pour un arrangement commercial à long terme selon lequel TELUS et TELUS International seront les partenaires privilégiés de Dye & Durham sur le plan des communications et des technologies respectivement. Surtout, les deux parties impliquées dans le protocole d'entente tireront profit d'occasions additionnelles pour offrir une variété de solutions à forte valeur ajoutée et de technologie de prochaine génération ciblant le marché des petites et moyennes entreprises. Ceci renforcera la capacité des entreprises canadiennes à prospérer dans notre économie numérique.

Forte d'une infrastructure et de solutions technologiques de pointe, d'une équipe axée sur la clientèle et d'une longue histoire de collaboration avec le milieu financier, la division de solutions en finance de TELUS et les membres de son équipe bonifieront le portefeuille de solutions infonuagiques de Dye & Durham. Celui-ci répond aux besoins d'une clientèle internationale dans les secteurs juridique, commercial, gouvernemental et financier, en mettant l'accent sur la numérisation des processus en petite entreprise. La division de solutions en finance de TELUS vient compléter l'écosystème financier numérique de Dye & Durham qui compte des solutions bien établies en matière de traitement des paiements, de technologie immobilière et de solutions bancaires numériques s'adressant au secteur des services financiers.

Les objectifs financiers annuels consolidés de TELUS pour 2021 restent inchangés et la vente de la division de solutions en finance ne devrait avoir aucune incidence sur les résultats financiers consolidés pour 2021. Le gain fiscal résultant de la vente fera l'objet d'un paiement d'impôt sur le revenu, estimé à environ 65 millions de dollars, à verser en 2021. Ce montant est compris dans notre hypothèse d'imposition en espèces pour 2021 de 480 à 560 millions de dollars, telle que mise à jour dans notre communiqué sur les résultats du troisième trimestre de 2021 daté du 5 novembre 2021.

Scotiabank a agi à titre de conseiller financier pour TELUS pour la vente de sa division de solutions en finance.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l'accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l'exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l'hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs, notamment des énoncés relatifs à l'utilisation prévue du produit de la vente des activités de services financiers, aux objectifs financiers consolidés et aux résultats financiers de TELUS Corporation. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Par nature, les énoncés prospectifs présentent des risques et des incertitudes. Ils sont basés sur des hypothèses, relatives entre autres à l'évolution de la situation et des stratégies économiques. Ces hypothèses étant susceptibles de se révéler inexactes, il est possible que nos résultats ou les événements diffèrent sensiblement des prévisions formulées expressément ou implicitement dans les énoncés prospectifs. Nos perspectives et hypothèses générales pour 2021 sur lesquelles reposent nos objectifs financiers sont énoncées à la rubrique 9 intitulée Tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires du rapport de gestion annuel de 2020. Les risques qui pourraient avoir une incidence sur nos activités et notre rendement financier sont décrits en détail à la rubrique 9 intitulée Tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires et à la rubrique 10 intitulée Risques et gestion des risques du rapport de gestion annuel de 2020 ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Ces descriptions sont intégrées par renvoi dans cette mise en garde, mais ne représentent pas une liste complète des risques pouvant avoir une incidence sur TELUS. Nombre de ces facteurs sont indépendants de notre volonté ou vont au-delà de nos attentes ou de nos connaissances. D'autres risques ou incertitudes dont nous ignorons l'existence ou que nous jugeons non pertinents pour l'instant peuvent aussi nuire grandement à notre situation financière, à notre rendement financier, à nos flux de trésorerie, à notre entreprise ou à notre réputation. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés décrivent nos attentes et s'appuient sur nos hypothèses à la date de publication du document. Ils sont sujets à changer après cette date. À moins que la loi ne l'exige, nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document. Les énoncés prospectifs relatifs à nos objectifs financiers contenus dans ce communiqué sont présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes intéressées à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers escomptés en 2021 ainsi que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales. Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

François Marchand

Relations médiatiques de TELUS

francois.marchand@telus.com

