Experts de l'UQAM ? Le plein de sujets pour la période des Fêtes





MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Puisque l'actualité se fait moins pressante, des professeurs, des chargés de cours et des étudiants de l'Université du Québec à Montréal ( UQAM ) se rendent disponibles, en décembre et durant la période des fêtes de fin et de début d'année, pour présenter leurs travaux de recherche, certains de leurs projets ou pour parler de ce qui les passionne. Éducation, création, environnement, consommation, psychologie figurent notamment sur cette proposition devenue une tradition pour l'UQAM.

*Les personnes dont les noms apparaissent sur cette liste peuvent être jointes directement. Elles seront disponibles à distance sur Zoom, Skype ou au téléphone.

Disponibilités/indisponibilités sont notées pour chaque personne nommée sur cette liste.

*Cette liste pourrait faire l'objet d'ajouts.

Tiffany Audet

Candidate à la maîtrise, Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère

Indisponible les 24, 25, 26, 30, 31 décembre 2021 et le 1er janvier 2022

Tél. cellulaire : 514 754-5024

Courriel : audet.tiffany@courrier.uqam.ca

Sujet : Évolution récente de l'hypoxie le long du chenal laurentien à partir du contenu biogénique du sédiment

Une faible concentration d'oxygène dans une partie du Golfe du Saint-Laurent a entraîné une diminution de la diversité fluviale à cet endroit. Ce changement est-il réversible? La crise climatique serait-elle à l'origine d'une mauvaise oxygénation des eaux du Golfe Saint-Laurent?

Sofian Audry

Professeur, École des médias

Disponible du 21 au 23 décembre, 27 au 30 décembre et à partir du 4 janvier 2022

Courriel : audry.sofian@uqam.ca

Site Web : https://sofianaudry.com/

Sujet: Art et intelligence artificielle aux MIT Press - Dans son essai, Sofian Audry analyse le potentiel artistique de l'apprentissage automatique.

L'apprentissage automatique: un champ de l'intelligence artificielle qui donne aux ordinateurs la capacité d'apprendre par eux-mêmes.

Paru en novembre 2021, aux Massachusetts Institute of Technology (MIT) Press, l'essai Art at the Age of Machine Learning que signe le professeur Audry s'intéresse aux rapports entre intelligence artificielle et arts numériques.

Marc Ayotte

Candidat à la maîtrise, Département de sciences des religions

Disponible toute la période des Fêtes, pour des entrevues en français et en anglais

Tél. : 450 712-5919

Courriel: marcayotte01@gmail.com

Autre courriel : ayotte.marc.2@courrier.uqam.ca

Sujet : Résurgence des croyances ou continuité des savoirs? Pour une socio-anthropologie des fantômes.

Les fantômes sont au coeur de nos histoires de peur. La question demeure : devrions-nous y croire?

Gwenaël Bélanger

Professeur, École des arts visuels et médiatiques

Disponible du 20 au 23 décembre et du 1er au 9 janvier 2022

Courriel : belanger.gwenael@uqam.ca

Sujet : Les artistes et la création d'oeuvres publiques au Québec

Trame de fond, une oeuvre sur quatre étages - Gwenaël Bélanger signe une oeuvre haute en couleurs à l'intérieur du nouvel amphithéâtre du CHUM.

Deux artistes uqamiens au MIL - Les professeurs Gwenaël Bélanger et Alain Paiement signent deux oeuvres d'art public au nouveau campus MIL de l'UdeM

Béatrice Bérubé

Candidate au doctorat en neuropsychologie Ph.D/Psy.D. à l'UQAM sous la supervision de Louis Bherer et Antony Karelis

Tél. cellulaire : 514 503-0392

Courriel : berubebeatrice@gmail.com

Sujet : Le rôle du sexe biologique et de l'exercice physique sur les performances cognitives et l'autorégulation cérébrale chez les patients ayant une maladie cardiovasculaire

Voir aussi : Les athlètes âgés : un modèle pour mieux comprendre la relation entre le coeur et le cerveau?

Peu d'études se sont penchées sur la relation qui existe entre le sport et le vieillissement des femmes athlètes âgées. Les performances athlétiques assurent une meilleure santé physique, mais également mentale et cognitive.

Nathalie Bigras

Professeure, Département de didactique

Disponible jusqu'au 23 décembre et entre les 26 et 30 décembre, puis après le 3 janvier 2022



Courriel : bigras.nathalie@uqam.ca



Sujet :

Récente recherche au sujet des effets de la COVID-19 sur le bien-être au travail des gestionnaires en CPE

Besoins des enfants pendant le congé du Temps des fêtes en contexte post COVID

Marianne Bissonnette

Doctorante en éducation (M.A. communication, 2019)

Disponible entre les 15 et 21 décembre (inclusivement) et entre les 5 et 10 janvier 2022 (inclusivement)

Courriel : bissonnette.marianne@courrier.uqam.ca

Sujet : Aiguiser le sens critique des jeunes - Un mémoire de maîtrise inspire une série de capsules web diffusées sur la plateforme SQUAT de Télé-Québec.

Cette série de 15 capsules vise à aiguiser le sens critique des jeunes de 9 à 12 ans.

Jonathan Bluteau

Professeur, Département d'éducation et formation spécialisées

Indisponible les 24 et 25 décembre et le 1er janvier 2022



Courriel : bluteau.jonathan@uqam.ca



Sujet : Un programme d'escalade pour ados anxieux - Programme In vivo pour des adolescents âgés de 12 à 17 ans aux prises avec des problèmes d'anxiété, de dépression ou d'agressivité réactive et impulsive

Lorie Marlène Brault Foisy

Professeure, Département de didactique

Disponible les 17 et 20 décembre et les 7 et 10 janvier 2022

Courriel : brault-foisy.lorie-marlene@uqam.ca

Sujet : Neurosciences cognitives et éducation à la petite enfance : un article paru dans : Revue Neuroeducation, Cahier thématique Vol. 6, No. 1, 2020

Comment prennent place certains apprentissages sur le plan cérébral durant la petite enfance? Quels sont les facilitateurs et les obstacles au développement cérébral et au déploiement de différentes habiletés cognitives chez le jeune enfant? Quels sont les effets des contextes éducatifs de la petite enfance, par exemple au regard de la qualité des pratiques éducatives, sur le développement cognitif et cérébral de l'enfant?

Joanne Burgess

Professeure, Département d'histoire

Disponible du 20 au 23 décembre, puis du 28 décembre au 4 janvier 2022

Courriel : burgess.joanne@uqam.ca

Sujet : Histoire du pain et de la boulangerie à Montréal

La professeure Burgess est directrice du projet de recherche Notre pain quotidien. Reconstituer l'histoire du pain à Montréal, d'hier à aujourd'hui menée en partenariat avec l'Écomusée du fier monde. Elle a participé à l'élaboration de l'exposition Tranches d'histoire - Pain et boulangerie à Montréal présentée jusqu'au 6 mars 2022 à l'Écomusée, 2050, rue Atateken, Montréal.

Simon Collin

Professeur, Département de didactique des langues

Titulaire, Chaire de recherche du Canada sur l'équité numérique en éducation

Indisponible du 11 au 26 décembre inclusivement

Courriel : collin.simon@uqam.ca

Sujet : L'IA en éducation: enjeux éthiques - L'IA est de plus en plus présente en éducation mais les enjeux éthiques qu'elle soulève sont peu pris en compte.

Lire également : Les jeunes inégaux face au numérique - La pandémie a mis en relief les inégalités numériques et scolaires.

Benoit Duguay

Professeur, Département d'études urbaines et touristiques, ESG UQAM

Tél. cellulaire : 514 941-1697

Courriel : duguay.benoit@uqam.ca

Autre courriel : duguay_benoit@videotron.ca



Sujet : Consommation au temps des fêtes - pandémie, rupture de stock, vraies aubaines

Céline Guindon

Diplômée de l'UQAM (Doctorat en psychologie profil professionnel Psy D.)

Disponible les mardis 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022

Tél. disponible sur demande

Courriel: celineguindon@gmail.com

Sujet : L'expérience créative des jeunes membres de gang de rue participants aux ateliers de poésie Slam offerts au Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire.

Cette étude souligne le potentiel de l'utilisation des interventions par l'art, notamment l'écriture du Slam pour évacuer les souffrances psychiques et les violences accumulées par de jeunes contrevenants membres de gang de rue. Elle permet de contourner les mécanismes de défense et les réponses automatiques des adolescents. Elle favorise leur désir de partager leur histoire sous forme de Slam, un moyen perçu comme acceptable pour exprimer leurs émotions.

Joey Hanna

Candidat à la maîtrise en droit international

Membre du Barreau du Québec

Indisponible les 15, 16, 20 et 22 décembre

Courriel : hanna.joey@courrier.uqam.ca

Sujet : Engagés dans sa communauté - Joey Hanna obtient la médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse

Joey Hanna exerce la profession d'avocat, à Montréal, au bureau d'aide juridique du quartier Hochelaga-Maisonneuve. OEuvrant en droit social et familial, il représente des populations vulnérables. Son choix de mettre ses compétences au service des plus démunis est lié à son histoire personnelle, celle d'un enfant issu de l'immigration qui souhaite redonner à la société qui l'a accueilli.

Voir la vidéo :Joey Hanna, lauréat Forces Avenir 2021

Isabelle Hénault

Diplômée UQAM, (Ph.D. psychologie, 2003)

Sexologue et psychologue

Directrice, Clinique Autisme et Asperger de Montréal

Disponible seulement les 5 et 6 janvier 2022

Tél. cellulaire : 514 990-3373

Courriel : dr.isabellehenault@gmail.com

Sujet : Le syndrome d'Asperger chez les femmes, dans Lectures de septembre 2021

Le profil Asperger au féminin : caractéristiques, récit et guide d'évaluation clinique, Attwood, Tony, Hénault, Isabelle, Martin, Annyck , Pasin, Valentina, Wicker, Bruno, Chenelière éducation, 2021

Le syndrome d'Asperger a longtemps été considéré comme une condition majoritairement masculine. Or, les dernières études et expériences cliniques prouvent que la réalité est tout autre. Dans la première partie du livre, Isabelle Hénault présente les caractéristiques cliniques du syndrome ainsi que les thèmes associés pertinents, notamment la sexualité, la vie de couple, la vie professionnelle et le chemin menant au diagnostic.

Jean-Philippe Laperrière

Ph.D. sociologie, 2021

Chargé de cours, Département d'études urbaines et touristiques

À compter du 25 décembre et jusqu'au 6 janvier 2022 il sera joignable seulement par courriel et pour des entrevues par Zoom

Tél. disponible sur demande

Courriel : laperriere.jean-philippe@uqam.ca

Sujet : Manger mieux et avec goût grâce à Châtelaine - À travers l'exemple d'un magazine féminin, Jean-Philippe Laperrière révèle l'influence des médias sur l'évolution de l'alimentation québécoise.

Pourquoi sommes-nous si obsédés par l'alimentation? Pourquoi consomme-t-on autant de chroniques, recettes et autres livres de cuisine? Dans le cadre de son doctorat en sociologie, le chargé de cours du Département d'études urbaines et touristiques Jean-Philippe Laperrière s'est intéressé aux discours alimentaires diffusés dans les médias québécois afin de mieux comprendre comment ils ont transformé et influencé l'alimentation et la cuisine des Québécoises et Québécois après la Révolution tranquille. Son enquête a porté, entre autres, sur le magazine féminin Châtelaine.

Clément Mangin

Candidat à la maîtrise en sciences de l'environnement

Disponible en décembre et pour toute la période des fêtes

Tél. cellulaire disponible sur demande

Courriel : clement.mangin@pm.me

Sujet : Retour sur son séjour à la COP26, Glasgow, novembre 2021

Christian Messier

Professeur, Département des sciences biologiques

Disponible du 26 décembre au 9 janvier 2022

Courriel : messier.christian@uqam.ca

Sujet : Quoi faire avec les arbres de Noël vivants ?

Lire également : Pour des forêts plus résilientes - La gestion forestière doit être améliorée pour faire face aux changements climatiques, démontre une étude.

Sophie Meunier

Professeure, Département de psychologie

Directrice | Laboratoire de recherche sur la santé au travail (LRST)

Disponible du 16 au 23 décembre, puis à partir du 4 janvier 2022

Courriel : meunier.sophie@uqam.ca

Sujet : Retourner au travail malgré le deuil d'un bébé

Perdre un enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou les premiers jours de vie du bébé constitue un épisode douloureux. La chercheuse a lancé un projet de recherche visant à mieux comprendre la réalité des parents travailleurs qui vivent un tel deuil. Elle vise recueillir des informations quant au type de décès, aux symptômes de deuil éprouvés, au fonctionnement lors du retour au travail, etc.

Jean-David Perron

Finissant à la maîtrise en responsabilité sociale et environnementale, ESG UQAM

Analyste en gestion du développement durable, COESIO.

Disponible du 26 décembre au 9 janvier 2002 **Sauf les 31 décembre et 1er janvier 2022

Tél. : 819 345-1113

Courriel : jd.perron4@gmail.com

Sujet : Regards sur les facteurs d'acceptabilité d'une technologie alimentaire sans compromis : la viande cultivée en laboratoire

La viande cultivée est un produit développé en laboratoire qui prétend être plus écologique que l'industrie du bétail et plus respectueux des animaux, tout en n'affectant pas nos habitudes alimentaires. Les consommateurs l'adopteront-il?

Nicolas Pilon

Professeur, Département des sciences biologiques

Courriel : pilon.nicolas@uqam.ca

Sujet : Les maladies orphelines : recherche et enjeux

Plusieurs articles dans Actualités UQAM, dont :

Journée internationale des maladies rares - Le Canada et le Québec n'ont toujours pas de stratégie officielle sur les maladies rares, rappellent les signataires d'une lettre ouverte.

Vers une politique sur les maladies rares ? - Les acteurs du domaine des maladies rares réitèrent la pertinence d'une stratégie québécoise.

Kathia Saillant

Étudiante au doctorat en neuropsychologie Ph.D/Psy.D. à l'UQAM sous la supervision de Louis Bherer Ph.D. et Dr Gilles Dupuis Ph.D.

Tél. cellulaire : 514 993-4068

Courriel : saillant.kathia@gmail.com

Sujet : Les effets du niveau d'activité physique sur la qualité de vie et la cognition des aînés.

Voir aussi : Les athlètes âgés : un modèle pour mieux comprendre la relation entre le coeur et le cerveau?

Peu d'études se sont penchées sur la relation qui existe entre le sport et le vieillissement des femmes athlètes âgées. Les performances athlétiques assurent une meilleure santé physique, mais également mentale et cognitive.

Jasmin Ten Have

Diplômé du DESS en design d'équipements de transport, École de design de l'UQAM

Disponible du 21 au 24 décembre, du 27 au 29 décembre puis du 2 au 9 janvier 2022

Courriel: jasmin.tenhave@gmail.com

Sujet: Un design adapté au travail des ambulanciers - Un étudiant au DESS en design d'équipements de transport contribue à la conception d'une nouvelle ambulance électrique.

Éloïse Venne

Finissante au baccalauréat en histoire

Créatrice du balado Histoire d'un soir

Indisponible les 24 et 25 décembre

Tél. : 418 997-9558

Courriel : histoireds.podcast@gmail.com

Sujet : L'histoire du Québec sur balado - L'étudiante Éloïse Venne donne la parole à des historiennes et historiens dans la série Histoire d'un soir.

La finissante du baccalauréat en histoire Éloïse Venne a lancé une série de balados, Histoire d'un soir, dont le but est de donner la parole à des chercheuses et chercheurs qui écrivent sur l'histoire du Québec. Dans chaque balado, l'étudiante s'entretient pendant près d'une heure avec une historienne ou un historien qui lui parle de son parcours, de ses recherches et de ses méthodes de travail.

Lory Zephyr

Psychologue

Diplômée UQAM (B.A. psychologie, 2014)

Disponible en décembre et pendant toute la période des fêtes

Coordonnées

Courriel : zephyr.lory@hotmail.com

Site Web : https://www.loryzephyr.com/

Sujet : Devenir une maman plus sereine dans Lectures d'avril 2021

Les femmes subissent beaucoup de pression pour être des mères parfaites et se questionnent ainsi constamment sur leurs compétences parentales, constate la psychologue, autrice et chroniqueuse Lory Zephyr. L'ouvrage Ça va, maman? - minithérapie pour surmonter l'angoisse et la culpabilité maternelle, (Éditions de l'Homme, 2021) propose des réflexions bienveillantes et inspirantes pour mieux décompresser et déculpabiliser

D'autres articles, comme L'attachement de l'enfant : Et les papas dans tout ça à lire ici

Pour consulter nos communiqués de presse et tous nos Experts de l'UQAM : Salle de presse - Accueil (uqam.ca)

SOURCE Université du Québec à Montréal

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 08:30 et diffusé par :