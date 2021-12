Ouverture du lac Croche à la pêche d'hiver





TROIS-RIVIÈRES,QC, le 6 décembre 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe les amateurs de pêche blanche qu'ils pourront pratiquer, du 20 décembre 2021 au 31 mars 2022, la pêche sportive d'hiver à l'achigan, à l'omble de fontaine et à la perchaude sur le lac Croche, situé dans la municipalité de Sainte-Thècle, en Mauricie. Ces espèces pourront être pêchées, en plus de celles pour lesquelles la pêche est déjà permise l'hiver, tout en respectant la limite de prises quotidiennes et la limite de possession de ces espèces qui s'appliquent pour la zone de pêche 26. Rappelons que la pêche au maskinongé est interdite l'hiver.

La municipalité de Sainte-Thècle organise une journée « Plaisirs d'hiver » au parc Saint-Jean Optimiste, situé au 140, rue Saint-Jean, à Sainte-Thècle, le dimanche 27 février 2022. À cette occasion, une activité d'initiation à la pêche blanche au lac Croche sera offerte gratuitement aux citoyens, de 13 h à 16 h.

En dehors de cette activité, tout pêcheur devra avoir en sa possession un permis de pêche valide. En cas de capture accidentelle d'espèces non permises dans la réglementation de la pêche sportive au Québec, celles-ci devront immédiatement être remises à l'eau en évitant de blesser inutilement le poisson. Il est recommandé aux pêcheurs de se familiariser avec les saines pratiques de la remise à l'eau du poisson en visitant cette page Web.

Les pêcheurs sont invités à consulter la réglementation au sujet de la pêche sportive.

Nous vous rappelons que malgré les possibilités légales d'exercer certaines activités à caractère exceptionnel, cette autorisation ne vous soustrait pas à l'obligation de vous conformer à toute autre réglementation applicable ni au respect des consignes imposées par le gouvernement du Québec visant à limiter au maximum la transmission du virus de la COVID-19. Le non-respect de ces directives est passible d'amendes.

Collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à S.O.S. Braconnage, au 1 800 463-2191, par courriel, au centralesos@mffp.gouv.qc.ca, ou au bureau de la protection de la faune le plus près, au protection.shawinigan@mffp.gouv.qc.ca. L'information demeure confidentielle.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

MFFP_Quebec

Source et information :

Anik Martel

Conseillère en communication

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

anik.martel@mern-mffp.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 08:15 et diffusé par :