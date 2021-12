ANNULÉ - Avis aux médias : Point de presse de Dominique Anglade et Monique Sauvé au sujet des Maisons des Aînés





QUÉBEC, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La cheffe de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade, et la députée de Fabre et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants, Mme Monique Sauvé, informent les représentantes et les représentants des médias que le point de presse prévu aujourd'hui, 12h30, à Laval est ANNULÉ.

DATE : Lundi, 6 décembre 2021 ANNULÉ



HEURE : 12h30



LIEU : Axion 50 Plus (hall)

435, boulevard du Curé-Labelle

Laval, Qc H7V 2S8

Google maps : https://goo.gl/maps/2qWoJgSBuMiBT79A6

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 08:11 et diffusé par :