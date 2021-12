Moody's Analytics lance un outil de gestion actif-passif pour les investissements dans le secteur de l'assurance





Moody's Analytics a le plaisir d'annoncer le lancement de RiskIntegritytm Investment Insight, une solution de gestion de l'actif-passif (ALM) destinée aux sociétés d'assurance. Ce nouvel outil, qui combine des capacités de données et de modélisation provenant de l'ensemble de la Société, vise à aider les assureurs à bâtir des portefeuilles d'investissement axés sur le passif et à mieux évaluer leurs stratégies d'investissement via tout un éventail d'indicateurs d'activité.

Les compagnies d'assurance sont confrontées à de multiples défis dans le cadre de la gestion de la stratégie d'investissement de leur organisation: il s'agit notamment pour elles de comprendre l'impact des catégories d'actifs alternatifs, de réduire le risque opérationnel de la maintenance de données et de modèles complexes, et de s'adapter aux changements réglementaires. Disponible sous la forme d'une solution Software-as-a-service (SaaS), RiskIntegrity Investment Insight aide les équipes d'investissement et ALM des assureurs à relever ces défis en donnant vie au contenu et aux modèles fondamentaux de Moody's Analytics pour fournir, sur demande, des analyses et des rapports au format intuitif.

"Les assureurs cherchent à garantir le contrôle et la visibilité de leurs hypothèses et scénarios économiques intégrés à leur processus d'investissement. Ils doivent être à même d'évaluer rapidement l'impact des décisions d'investissement dans tout un ensemble de mesures d'entreprise - économiques, de capital humain et de risque de liquidité. RiskIntegrity Investment Insight aidera les assureurs à attribuer des actifs stratégiques, à réaliser de meilleures décisions d'investissements et à prendre davantage le contrôle de leur processus d'investissement," déclare Phil Mowbray, directeur principal chez Moody's Analytics.

Grâce à cet outil, les équipes de gestion de l'actif et du passif (GAP) et des investissements peuvent développer de nouvelles stratégies d'investissement pour améliorer les rendements ajustés selon le risque et appliquer des filtres ou des contraintes pour s'aligner sur leurs objectifs et profils de risques spécifiques.

RiskIntegrity Investment Insight s'inscrit dans le cadre de la suite de solutions primées de Moody's Analytics, conçues pour aider les assureurs à gérer les risques actuels et émergents, et à prendre des décisions plus intégrées fondées sur le risque. Les solutions d'assurance de Moody's Analytics incluent la solution RiskIntegritytm pour IFRS 17, notre système actuariel AXIStm, et le service Climate Pathway Scenario.

À propos de Moody's Analytics

