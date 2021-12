UN NOUVEAU RAPPORT INDIQUE QUE LE SECTEUR DE LA BIOÉCONOMIE DU QUÉBEC CRÉE DES EMPLOIS, MAIS QU'IL A BESOIN DE MAIN-D'OEUVRE





La bioéconomie, un secteur potentiel de croissance économique pour le Québec, s'apprête à créer des emplois, mais le bassin actuel de candidats pour ces postes est au trois quarts vide.

C'est ce que révèle une étude sur le marché du travail sans précédent publiée cet automne par BioTalent Canada. Aujourd'hui, l'organisation a publié huit rapports qui présentent le contexte actuel, les tendances, les défis et les possibilités qui se présentent à chaque région.

Selon le rapport sur le Québec et un rapport connexe sur le Grand Montréal, la région aura besoin de 15 500 travailleurs supplémentaires en bioéconomie d'ici 2029. Les estimations actuelles indiquent qu'il n'y aura pas suffisamment de travailleurs pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre et que des pressions considérables s'exercent actuellement et s'intensifieront tout au long de la décennie. Le Québec aura de la difficulté à pourvoir des postes dans un marché du travail très concurrentiel et à trouver des candidats possédant les bonnes compétences.

Les rapports indiquent que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence des lacunes importantes de la bioéconomie canadienne, notamment la capacité de fabrication et de transformation biologiques, ce qui fait qu'au départ, le Canada n'était pas en mesure de produire suffisamment d'équipement de protection individuelle et n'avait aucune capacité à l'échelle nationale de mettre au point et de fabriquer des vaccins. Le manque de main-d'oeuvre qualifiée fera obstacle aux efforts visant à combler ces lacunes, surtout dans une province comme le Québec, qui cherche à élargir son secteur manufacturier.

Selon les estimations, le Québec aura besoin de 3 970 travailleurs supplémentaires dans le secteur de la biofabrication d'ici 2029 (1 540 rien que dans le secteur de la fabrication de produits de biosanté), même si l'on ne tient pas compte de la croissance attribuable aux investissements du gouvernement fédéral annoncés récemment. Seulement 25 % de ces postes seront pourvus par l'offre prévue pendant cette période.

« Pour combler les pénuries au Québec, la bioéconomie devra élaborer de nouvelles stratégies », déclare Rob Henderson, président et chef de la direction de BioTalent. « Ces stratégies doivent comprendre l'élargissement du bassin de candidats pour y inclure les immigrants récents, les travailleurs autochtones et les travailleurs handicapés qui sont tous nettement sous-représentés dans le secteur actuel de la bioéconomie. Le Québec doit également s'efforcer de rendre l'industrie plus attrayante auprès des femmes, même si la province emploie une proportion de main-d'oeuvre féminine légèrement plus élevée que la moyenne nationale. »

Voici d'autres constatations dans l'analyse régionale du Québec qu'il convient de signaler :

La bioéconomie du Québec est composée d'environ 2 800 organisations, principalement de petites et moyennes entreprises, qui, ensemble, ont employé quelque 55 000 personnes en 2019, et qui représentent 20 % de la main-d'oeuvre de la bioéconomie canadienne.

La main-d'oeuvre de la bioéconomie du Québec couvre un large éventail de professions, la R.-D. et la fabrication représentant ensemble près de la moitié de tous les emplois.

La bioéconomie du Québec devrait croître légèrement au cours de la période de prévision de 2021 à 2029. Le sous-secteur de la biosanté aura besoin de la plupart des nouveaux employés, et il en faudra également un grand nombre dans la bio-industrie.

Les diplômés dans les domaines d'études liés à la bioéconomie ont tendance à demeurer dans la région. Environ 90 % des diplômés de 2015 des universités du Québec dans ces domaines travaillaient dans la même région en 2018.

Les exigences linguistiques du Québec ont probablement une influence sur la mobilité des diplômés à l'intérieur et à l'extérieur de la province. Les travailleurs francophones peuvent être heureux de pouvoir travailler dans leur langue maternelle, ce qui les rend moins susceptibles de chercher des occasions ailleurs, tandis que les candidats de l'extérieur de la province peuvent être hésitants ou incapables de chercher un emploi au Québec si leurs compétences en français ne sont pas suffisantes.

