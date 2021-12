Célébrez le bonheur de se sentir chez soi pendant les fêtes avec des produits laitiers canadiens





Les PLC lancent deux nouvelles campagnes saisonnières pour encourager les consommateurs à choisir des produits laitiers d'ici et pour les rendre les rencontres plus agréables pendant le temps des fêtes

OTTAWA, ON, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) lancent aujourd'hui leurs campagnes #ChoisissezProduitsLaitiersDici et Sauver les fêtes afin d'inciter les consommateurs à célébrer les fêtes avec des produits de grande qualité faits de produits laitiers 100 % canadiens. Grâce à son thème réconfortant, la campagne #ChoisissezProduitsLaitiersDici suscitera une réaction émotive chez les consommateurs et leur rappellera de choisir des produits laitiers locaux lorsqu'ils planifieront leurs repas et cadeaux du temps des fêtes.

« En cette saison et tout au long de l'année, nos producteurs laitiers offrent à la population canadienne du lait de grande qualité qui satisfait à des normes parmi les plus rigoureuses au monde, indique Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. En vertu de notre programme d'assurance de la qualité proActionMD, nous évoluons continuellement afin de refléter les meilleures pratiques les plus récentes dans des domaines tels que le développement durable, le bien-être animal, la salubrité des aliments et plus encore. »

Que ce soit avec du beurre dans des biscuits fraîchement sortis du four ou du fromage lors d'un buffet festif, tout le monde trouve son compte avec les produits laitiers canadiens. Tout au long de cette campagne, les PLC encourageront les consommateurs à chercher le logo de la vache bleue lorsqu'ils feront leurs emplettes en vue de recevoir, car il symbolise le dur travail et les normes strictes à la base des produits laitiers sûrs, nutritifs et de grande qualité fabriqués au pays. Peu importe notre façon de célébrer, c'est le bonheur de se sentir chez soi qui rend cette période de l'année aussi spéciale, et soutenir les entreprises locales est une excellente façon de célébrer ce bonheur pendant les fêtes - même s'il nous est impossible d'être là en personne.

« Les façons de célébrer sont nombreuses au Canada pendant le temps des fêtes, mais ce que nous avons tous en commun, c'est que nous pouvons avoir confiance que les produits laitiers arborant notre emblématique symbole de la vache bleue sont parmi les meilleurs au monde, affirme Pamela Nalewajek, vice-présidente du marketing et des relations d'affaires avec les intervenants chez les PLC. Lorsque les consommateurs choisissent les produits laitiers d'ici, non seulement partagent-ils avec leurs proches des produits laitiers qui sont parmi les meilleurs au monde, mais ils soutiennent en plus les familles de producteurs locales qui nourrissent notre nation - pendant les fêtes et tout au long de l'année. »

Lancée en parallèle avec la campagne #ChoisissezProduitsLaitiersDici, la campagne Sauver les fêtes des PLC est une plateforme numérique complémentaire ciblant les consommateurs millénariaux et de la génération Z. Clin d'oeil aux conversations malaisantes que les jeunes pourraient avoir avec les membres de leur famille pendant le temps des fêtes, Sauver les fêtes nous montre comment rendre ces moments moins inconfortables en changeant de sujet pour parler de faits intéressants sur les produits laitiers et l'industrie laitière d'ici! Cette campagne aidera à déboulonner les mythes auprès des jeunes consommateurs au sujet des produits laitiers et de l'industrie laitière, ce qui leur donnera l'acceptabilité sociale nécessaire pour consommer des produits laitiers canadiens de grande qualité pendant le temps des fêtes - et le reste de l'année.

Les deux campagnes nationales et bilingues de quatre semaines commencent le 6 décembre et mettent en vedette une campagne télévisuelle nationale avec des composantes au détail, hors foyer et numériques pour #ChoisissezProduitsLaitiersDici, et des composantes sociales et numériques (vidéos en ligne, influenceurs, Web et audio) pour Sauver les fêtes.

