Avec les plus récentes options d'Air Canada, voyagez aux États-Unis durant les Fêtes en toute sécurité et simplement, selon les exigences modifiées des autorités américaines





Les trousses de tests antigéniques de Switch Health peuvent être livrées au Canada et utilisées dans le confort du foyer ou du lieu d'hébergement un jour avant le départ, et les résultats des tests sont fournis en 15 minutes.

Le portail renouvelé Prêts à voyager d'Air Canada renseigne les voyageurs en termes simples sur les exigences liées à la COVID-19 et répond aux questions les plus courantes.

Prêts à voyager La vaccination complète est requise pour les déplacements aériens, et la preuve de vaccination est intégrée à l'expérience d'enregistrement au moyen de l'appli Air Canada.

MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada annonce plusieurs améliorations pour ses clients afin de répondre aux nouvelles exigences d'entrée du gouvernement des États-Unis. En partenariat avec la société canadienne de soins de santé Switch Health, Air Canada précise qu'un abondant stock de trousses de tests antigéniques est à la disposition des clients souhaitant en faire l'achat. Ces autotests antigéniques pratiques permettent aux clients de satisfaire aux nouvelles exigences d'entrée du gouvernement américain qui consistent à présenter un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 effectué pas plus d'un jour avant le départ. Les résultats des tests sont fournis en 15 minutes environ.

L'autotest de dépistage peut être réalisé dans le confort du foyer ou du lieu d'hébergement du client, dans la journée précédant le départ. Il est effectué sous la supervision à distance d'un professionnel de la télésanté de Switch Health et inclut un rapport électronique adapté aux voyages. Les clients peuvent commander une trousse de tests antigéniques (comprenant deux tests) à switchhealth.ca/aeroplan ou échanger leurs points pour l'acheter à aircanada.com/eboutique.

« Compte tenu de l'évolution des restrictions gouvernementales partout dans le monde, nous souhaitons simplifier les déplacements de nos clients en leur proposant une solution de test de dépistage facile d'emploi et efficace, a déclaré Mark Nasr, premier vice-président - Produits, Marketing et Commerce électronique, d'Air Canada. De plus, dans les cinq jours précédant le départ, nous envoyons de nouveaux courriels personnalisés expliquant en détail les exigences de voyage, d'entrée et de tests de dépistage propres à chaque itinéraire, pour les déplacements partout dans le monde. »

L'appli Air Canada et le site aircanada.com ont été mis à niveau de manière à reconnaître le code QR de Switch Health et la preuve du statut de vaccination, ce qui permet aux clients de soumettre en toute confiance le résultat de leur test et leur preuve de vaccination avant leur voyage et favorise une expérience d'enregistrement agréable. Cette fonctionnalité satisfait à l'exigence de vaccination complète pour tous les voyageurs du gouvernement du Canada et offre aux clients une autre expérience sans contact.

Dans le portail Prêts à voyager toujours plus performant, les clients trouveront facilement et rapidement des renseignements tels que les documents de voyage nécessaires, les exigences de dépistage de la COVID-19 et les restrictions de voyage pour toute destination dans le monde.

