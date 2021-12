Un budget d'arrondissement 2022 décevant pour les résidents de CDN-NDG





MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les conseillers de ville d'Ensemble Montréal Sonny Moroz (district de Snowdon) et Stéphanie Valenzuela (district de Darlington) ont exprimé aujourd'hui leur déception à l'égard du budget 2022 de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Les conseillers affirment que le budget, dont l'approbation a été accélérée au lundi 6 décembre, sans la consultation publique habituelle, ne répond en rien au sous-financement de l'arrondissement, enjeu que les candidats des deux principaux partis avaient promis d'aborder de façon prioritaire lors de la récente campagne électorale.

«En tant que nouveau conseiller, je suis consterné », a déclaré le conseiller Sonny Moroz. «Je suis de près le processus budgétaire depuis 10 ans et nos budgets d'arrondissement sont habituellement présentés lors d'une réunion publique pour permettre aux citoyens et aux groupes communautaires de faire des commentaires, ce qui permet aux conseillers de faire des ajustements au besoin. C'est un pas en arrière dans la vie démocratique de l'arrondissement.

M. Moroz note que les documents budgétaires remis aux conseillers ne contiennent presqu'aucun détail. Par exemple, de l'argent sera dépensé pour réparer les bâtiments municipaux, mais il n'y a pas la liste de ces bâtiments. M. Moroz croit que tout cet exercice a pour but de faciliter la vie à l'administration Plante qui veut que le budget de l'arrondissement, et celui de la ville-centre, soient adoptés juste après les vacances, garantissant ainsi un examen limité de la part des commissions du Conseil et du public.

«Chose certaine, ce budget ne répond à aucune des promesses faites par les candidats, y compris ceux du parti de Valérie Plante qui sont majoritaires au Conseil», a déploré M. Moroz.

Pour sa part, la conseillère Stéphanie Valenzuela a noté que le transfert de nouveaux fonds de la ville-centre vers l'arrondissement sera limité à 1% alors que la Banque du Canada indique que l'inflation en 2021 pourrait dépasser 3% cette année et continuer sur la même trajectoire en 2022.

«Cela peut expliquer pourquoi l'arrondissement est obligé de piller son surplus à hauteur de près de 2 millions de dollars pour maintenir les services et relancer les activités fermées pendant le Covid», a déclaré la conseillère Stéphanie Valenzuela. «L'excédent devrait servir à des améliorations permanentes, en particulier dans la partie moins aisée de l'arrondissement, Côte-des-Neiges, ainsi qu'à nous protéger en cas d'urgence. Nous ne devrions pas utiliser notre excédent pour compenser le sous-financement de l'administration Plante.»

Mme Valenzuela et M. Moroz ont également noté que l'arrondissement manque cruellement d'argent pour les infrastructures. Selon eux, de nombreuses routes de l'arrondissement sont à la fin de leur vie utile, mais seulement 2,9 millions de dollars sont prévus pour les routes et les trottoirs en 2022.

«Cette question a été soulevée à maintes reprises, mais, mise de côté depuis que Projet Montréal contrôle l'arrondissement. L'administration Coderre a versé des dizaines de millions de dollars pour augmenter notre budget annuel de voirie, ce qui a permis de redessiner et de réparer des rues comme celles de la Savane et Van Horne. L'administration Plante nous a donné quelques millions de dollars qui ne permettent même pas de suivre la détérioration des routes», conclut la conseillère Stéphanie Valenzuela.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 08:00 et diffusé par :