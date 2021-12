Suspension de la négociation par l'OCRCVM - BYT

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Exchange Income Corporation Symbole TSX : EIF.DB.M Les titres : Non Motif : En attente de clôture Heure de la suspension (HE) : 08 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : GoldHaven Resources Corp. Symbole CSE : GOH Les titres : Oui Motif : Interdiction d'opérations sur valeurs Heure de la suspension (HE) : 7 h 45 L'OCRCVM peut prendre la décision de...