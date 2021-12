Le Gouvernement Français encourage l'adoption du Cloud, de nombreuses entreprises suivent cette dynamique





Avec l'adoption du cloud portée par le Gouvernement Français, de plus en plus d'entreprises du marché français s'apprêtent à adopter des services de cloud public. C'est ce que révèle le nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), cabinet de conseil et de recherche mondial spécialiste des technologies.

Le rapport ISG Provider Lenstm ?Public Cloud - Services & Solutions 2021 - Marché Français' indique que le plan de relance économique du gouvernement français met l'accent sur une stratégie cloud-first à destination des agences gouvernementales. De nombreuses entreprises du marché français adoptent également le cloud public, malgré les préoccupations persistantes concernant la confidentialité et la souveraineté des données.

« Forte du soutien du Gouvernement, la France est prête à accueillir la croissance du marché du cloud », affirme Lyonel Roüast, Partner et President d'ISG pour l'Europe du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique. « Plusieurs grandes entreprises basées en France ont récemment conclu des partenariats avec de grands fournisseurs de cloud pour leurs besoins en infrastructure informatique. »

Alors que les entreprises et les organisations gouvernementales passent au cloud, celles-ci doivent faire face aux multiples préoccupations, notamment les défis de la confidentialité et de la souveraineté des données, précise le rapport. Les grands fournisseurs de cloud soulignent leur conformité aux RGPD de l'Union européenne, mais les entreprises du marché français doivent comprendre les nuances entre la conformité avec le RGPD, la souveraineté des données, la cybersécurité et d'autres aspects, évoque le rapport.

Il souligne également qu'avec une bonne connaissance de ces sujets, les entreprises peuvent prendre de meilleures décisions sur les dépenses informatiques, les outils de sécurité et le choix des fournisseurs de services.

Pour répondre aux inquiétudes autour de la cybersécurité, le rapport explique que l'ANSSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, délivrera des certificats garantissant que les données issues du cloud résident en Europe, et que les outils de prévention des pertes de données des fournisseurs sont efficaces.

Le rapport précise également que le Gouvernement Français se concentre sur le déploiement de plateformes as-a-service pour développer l'IA, le big data et les suites logicielles de travail collaboratif. Ce programme a identifié cinq projets de cloud du Gouvernement avec des budgets de plus de 100 millions d'euros.

Enfin, le rapport constate que la réduction des émissions de carbone des fournisseurs de cloud computing, des fournisseurs de colocation et des fournisseurs de services devient de plus en plus importante pour la France. Plusieurs ont fixé des dates cibles pour atteindre la neutralité carbone. Une migration vers le cloud public peut accélérer les programmes de réduction des émissions de carbone pour les clients.

Le rapport ISG Provider Lenstm Public Cloud - Services & Solutions 2021 dédié au marché français évalue les capacités de 44 prestataires dans six quadrants : Service de conseils et de transformation pour les grandes entreprises, Service de conseils et de transformation pour les PME, Services de cloud public managés pour les grandes entreprises, Services de cloud public managés pour les PMEs, Services d'infrastructure et de plateforme hyperscale, et Services d'infrastructure SAP HANA.

Le rapport désigne Orange Business Services et Sopra Steria leaders dans quatre quadrants et Accenture, Atos, AWS, Capgemini, CGI, Claranet, Cloudreach, Devoteam, Google, Microsoft et ScaleQuad leaders dans deux quadrants. DXC Technology, HCL, IBM et oXya sont nommés leaders dans un quadrant.

En outre, Cloud Temple, LTI, T-Systems et Wipro sont nommés Rising Stars avec des « portefeuilles prometteurs » et un « potentiel futur élevé » selon la définition d'ISG - dans un quadrant.

