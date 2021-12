AVIS AUX MÉDIAS - Les employés de l'Institut Pinel manifesteront pour la sécurité de l'établissement





MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Ce lundi 6 décembre de 11 h à 13 h, les employés syndiqués de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel manifesteront devant l'établissement pour réclamer des mesures de sécurité accrues afin de protéger autant le personnel que les patients et la population. Les revendications de ces membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) portent plus précisément sur une application plus rigoureuse des protocoles déjà existants, de même que sur la reconnaissance salariale des intervenants spécialisés en pacification et en sécurité (ISPS).

QUI, QUOI : Manifestation des employés syndiqués de l'Institut Pinel pour l'amélioration de la sécurité de l'établissement

QUAND, OÙ : Lundi 6 décembre 2021, de 11 h à 13 h Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel 10 905, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 26 285 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

