/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Visite de la ministre Caroline Proulx dans la région de Laval/





QUÉBEC, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, sera de passage dans la région de Laval le 6 décembre 2021. En matinée, elle visitera différentes entreprises touristiques en compagnie de M. Christopher Skeete, député de Sainte-Rose. À 13 h 45, elle fera une annonce importante concernant la relance du tourisme d'affaires au Québec, en compagnie du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place à l'une ou l'autre des activités doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante avant 7 h le lundi 6 décembre 2021 : communication@tourisme.gouv.qc.ca. L'adresse précise des activités leur sera ensuite transmise.

Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène. Ainsi, il sera essentiel de suivre les indications des responsables qui seront sur place.

Date : Le lundi 6 décembre 2021



Heures : 10 h 30 à midi : Possibilité de prise d'images Visites d'entreprises touristiques





13 h 45 : Conférence de presse sur le tourisme d'affaires au Québec

