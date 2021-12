Invitation pour l'Encan Virtuel 2021 du Chic Resto Pop





MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Mardi, le 7 décembre à 11h00, le Chic Resto Pop lancera officiellement son encan virtuel comprenant des photos et tableaux, avec un vernissage en compagnie des principaux donateurs-artistes comme Bernard Brault, Ben Pelosse, Jacques Nadeau, Ivanoh Demers, Louise Beaupré Lincourt et Paul Chiasson. Mme Véronique Racanelli, responsable marketing et événements philanthropiques, fera une courte allocution au nom de Ingénia Technologies - Famille Racanelli comme partenaire principal de l'Encan Virtuel 2021 du Chic Resto Pop.

L'encan virtuel aura lieu du 7 au 15 décembre 2021, et mettra en vedette 16 artistes dont Sophie Thibault, Geneviève Borne, Martin Chamberland, Allen McInnis qui ont offert plus d'une centaine d'oeuvres de grande qualité, dont la vente servira à financer les activités communautaires de l'organisme, et assurer sa pérennité en ces temps difficiles.

Pour l'occasion, nous avons créé un site sur mesure permettant aux visiteurs de facilement miser sur leur(s) oeuvre(s) favorite(s); vous trouverez une grande variété de styles, allant de la photo journalistique, animalière, de voyage, ainsi que des paysages et scènes urbaines. Plusieurs peintures seront également mises à l'encan, ce qui permettra à tout le monde de trouver ce qui peut être un cadeau original juste à temps pour Noël!

ENCAN : https://encan.chicrestopop.com

Le Chic Resto Pop est un organisme communautaire et d'insertion sociale établi depuis plus de 35 ans dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Il est voué à la sécurité alimentaire de sa communauté par son restaurant communautaire, ses Chics Plats destinés aux personnes à mobilité réduite ou aux aînés, et ses repas livrés dans les écoles du quartier. Le Chic Resto Pop est également un lieu de socialisation et de réinsertion, grâce entre autres à ses programmes de formation professionnelle et ses activités sociales.

Participer à notre Encan Virtuel, c'est un geste qui fait du bien!

