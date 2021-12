19e Guignolée Dr Julien, le samedi 11 décembre 2021 : « Tous les enfants ont le droit de grandir en santé ! »





MONTRÉAL, 06 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Dr Julien tiendra la 19e édition de sa guignolée annuelle, le samedi 11 décembre, pour recueillir des dons qui seront versés aux centres de pédiatrie sociale en communauté afin qu'ils puissent assurer des soins et des services essentiels de première ligne.



Cette année, la générosité de la population et des entreprises du Québec à l'occasion de cette grande collecte annuelle est indispensable : « Les enfants n'ont malheureusement pas tous les mêmes chances de se développer pleinement et de réaliser leurs rêves. Les centres de pédiatrie sociale en communauté travaillent à offrir une équité de soins et de services pour les enfants les plus en difficulté. Chaque enfant compte et porte le droit de naître et de grandir en santé avec pleine possession de ses moyens. Notre rôle est essentiel et le soutien des québécois nous permet de soigner et de soutenir plus de dix mille enfants dans le besoin au Québec. Continuons ensemble cette belle oeuvre » explique le Dr Gilles Julien, pédiatre social et directeur clinique.

Les enfants ont besoin de vous, dès maintenant

C'est un fait. Le réseau de la santé est saturé. Les enfants et leurs familles en sont les grands perdants : augmentation des délais pour accéder à un médecin de famille ou à un pédiatre, pénurie de spécialistes dans le réseau scolaire, etc. Il y a urgence. Les besoins sont énormes et les enfants ne peuvent plus attendre. La Fondation, par l'entremise des 3 centres d'expertise et de formation qu'elle chapeaute à Montréal, des 39 CPSC opérationnels à travers le Québec, ainsi que de tous les professionnels du réseau, poursuit sa mission en soignant et accompagnant les enfants vivant en situation de vulnérabilité directement dans leurs milieux de vie. D'ailleurs, en mai dernier, au coeur de la pandémie, les CPSC ont été reconnus par le ministère de la Santé et des Services sociaux comme des établissements offrant des soins et des services essentiels de première ligne à des clientèles vulnérables.

Rappelons que tous les dons remis à la Fondation ou dans les centres de pédiatrie sociale en communauté permettent d'offrir des soins et des services directs à plus de 10 400 enfants au Québec, sans compter tous ceux qui s'ajoutent chaque jour. Ils contribuent ainsi à redonner l'espoir aux enfants et aux familles.

La force du réseau des centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC)

Situés au coeur des quartiers défavorisés, les CPSC sont des espaces accessibles, accueillants et sécurisants. Ils offrent une médecine de proximité adaptée à la réalité des enfants et leur famille. En invitant les partenaires du quartier (écoles, CLSC, DPJ, ressources communautaires, etc.) à collaborer avec eux, ils s'assurent du bien-être des enfants et participent à la vie citoyenne. Mais les centres, ce sont surtout des professionnels de la santé avec une approche humaniste à qui on peut se confier, comme à un voisin ou à un ami.

Cette année, les 3 centres d'expertise ont soigné et accompagné plus de 2 000 enfants et leur famille, et ont effectué plus de 35 600 interventions psychosociales : le Centre de pédiatrie sociale La Ruelle d'Hochelaga , toujours aussi solidement ancré dans son quartier, est le premier centre à avoir vu le jour. Il représente le berceau de la pratique au Québec. Le Garage à musique , situé dans Maisonneuve, est le premier CPSC spécialisé qui a développé des outils puissants de développement, basés sur les connaissances en neurosciences, comme l'apprentissage collectif de la musique. Son programme unique d'accès scolaire permet aussi d'accompagner les enfants aux prises avec des troubles d'apprentissage. Le centre de pédiatrie sociale ATLAS à Côte-des-Neiges travaille de près avec les nouveaux immigrants depuis plus de 15 ans et a su adapter l'approche et les services aux communautés culturelles qu'il dessert. Son programme Accès à l'école permet aux futurs élèves de prématernelle d'apprivoiser leur nouveau milieu de vie, qu'est l'école.

La Fondation accompagne également un réseau toujours croissant d'équipes et de CPSC qu'elle forme et certifie. À ce jour, 42 centres sont actifs au Québec et rejoignent ensemble annuellement plus de 10 400 enfants et leur famille. La plupart de ces centres tiendront aussi leur propre guignolée samedi 11 décembre. Pour la liste complète : https://guignoleedrjulien.org/

Une journée sous le signe de l'entraide, de la générosité et... des retrouvailles

Les 3 centres d'expertise et de formation montréalais, chapeautés par la Fondation, accueilleront à nouveau cette année la population avec des activités extérieures.

La Ruelle d'Hochelaga : à 10h30, Jean-Charles Lajoie, animateur à TVA Sports et grand ami de la Guignolée depuis 13 ans, arbitra et commentera le désormais traditionnel match de hockey-bottines avec les enfants du Centre de La Ruelle et la participation de diverses personnalités. Percussions, cracheurs de feu et visite du Père Noël seront également au programme (1600, rue Aylwin).





Le Garage à musique sera la scène de plusieurs prestations musicales en direct, menées par la chorale formée des enfants et des jeunes fréquentant le centre (2080, rue Bennett).





sera la scène de plusieurs prestations musicales en direct, menées par la chorale formée des enfants et des jeunes fréquentant le centre (2080, rue Bennett). ATLAS à Côte-des-Neiges ouvrira aussi ses portes à compter de 10h avec une programmation extérieure sur la thématique de « la trajectoire des enfants ». Musique du monde, foodtruck, soccer dans la rue et visite du père Noël ne sont qu'un aperçu des activités proposées (3600, rue De Kent).



À ne pas manquer

Le vendredi 10 décembre à compter de 17h , Jean-Charles Lajoie consacrera son émission JiC à la cause avec, entre autres, le Dr Gilles Julien sur son plateau; il en profitera pour lancer des défis à ses collègues sur place, en prévision de la journée du lendemain !





, Jean-Charles Lajoie consacrera son émission JiC à la cause avec, entre autres, le Dr Gilles Julien sur son plateau; il en profitera pour lancer des défis à ses collègues sur place, en prévision de la journée du lendemain ! Le samedi 11 décembre, dès 7h, l'émission de radio Samedi et rien d'autre, animée par Joël Le Bigot, sera diffusée en direct à ICI Première jusqu'à 11h, pour la 15e année consécutive. Cette année, l'équipe de Radio-Canada sera en studio alors que le Dr Gilles Julien et les invités se succèderont au micro, en direct du Garage à Musique.



La campagne de la 19e Guignolée Dr Julien : en ligne du 15 novembre 2021 au 15 janvier

2022

Cette année, la population aura accès à 37 points de collecte pour les 3 centres d'expertise de Montréal. En plus, la Fondation offre plusieurs façons de faire un don :

Via le site Web ? https://guignoleedrjulien.org

Par téléphone - Au 1 855 DRJULIEN (1 855 375-8543)

En organisant votre propre collecte de fonds Fondation Dr Julien - Campagne en détails - Votre Guignolée virtuelle

Par la poste - En postant un chèque à Fondation Dr Julien (4765 Sainte-Catherine Est, Montréal, QC, H1V 1Z5) ou à l'un des centres de votre communauté.

La pédiatrie sociale en communauté

Développée par le Dr Gilles Julien, la pédiatrie sociale en communauté est une approche de santé globale intégrant à la médecine, la pratique du droit et les sciences sociales. Cette dernière permet d'offrir des soins et des services intégrés et personnalisés aux enfants en difficulté âgés de 0 à 18 ans; de dépister, de réduire ou d'éliminer les stress toxiques nuisant à leur développement; de leur redonner, ainsi qu'à leur famille, du pouvoir et de l'espoir afin de reprendre le contrôle de leur vie.

À propos de la Fondation Dr Julien

La Fondation Dr Julien a pour mission de mobiliser la collectivité, de soutenir et d'accroître le nombre d'intervenants, d'influencer la pratique et de propager son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté. Elle travaille à en assurer la pérennité pour qu'un maximum d'enfants vulnérables puissent avoir accès aux soins et aux services dans le respect de leurs droits fondamentaux. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de professionnels et de centres de pédiatrie sociale en communauté pour la santé de tous les enfants.

